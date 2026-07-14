«Пластик, бисер и много радости»: мастерица из Захарвани своими руками превращает рутину в сказку и заряжает позитивом всю деревню

Творчество для Олеси Игоревны – не просто хобби, а образ жизни. Фото: архив героини публикации.

В маленькой деревне Захарвань, что под Усинском, живёт женщина, которая умеет заряжать позитивом всех вокруг. Олеся Чупрова – настоящая волшебница: то, что мы привыкли выбрасывать, у неё превращается в забавных кукол и изящные украшения. О своем пути, вдохновении и любви к деревне она откровенно побеседовала с «Комсомолкой».

Красота там, где смотришь с душой

Жительница деревни Захарвань Олеся Чупрова с самого детства умела видеть красоту в простых вещах. А все благодаря своей любимой бабушке Вере. Вместе они перебирали лоскутки, выбирали бусины, искали подходящие нитки. Вера Ивановна терпеливо показывала внучке, как ложится стежок, рождается узор, как из простой пряжи создаётся что-то по-настоящему волшебное. Именно тогда Олеся и усвоила: рукоделие не терпит суеты, оно про внимание и любовь к деталям.

Сейчас в руках мастерицы оживает более 50 разных узоров, Олеся с азартом придумывает орнаменты для бурок, создаёт изящные украшения из бисера и не перестаёт фантазировать.

Особое место в её творчестве занимают куклы: главные работы – Дед Мороз, Снегурочка, забавные Чудак и Чудачка. Интересно, что для их создания использовались самые неожиданные материалы! Пластиковые бутылки, втулки, шарики, средства для мытья посуды – всё, что может обрести новую жизнь в её руках, складывается в маленькие шедевры. В этих куклах – и тепло, и юмор, и особый деревенский взгляд на мир: такой живой и искренний.

Рутину – в радость

Творчество для Олеси Игоревны – не просто хобби, а образ жизни. Даже работая, она умудряется устраивать маленький праздник. Раньше, будучи директором и худруком местного Дома культуры, она сама шила яркие сценические костюмы, придумывала декорации и оформляла сцену. А сейчас, трудясь на почте, она продолжает радовать людей: украшает помещение своими поделками, чтобы даже серый будний день заиграл красками и стал праздничнее. И эффект потрясающий!

– Люди специально задерживаются, разглядывают мои работы, расспрашивают про технику, а уходят с улыбкой и хорошим настроением. Это вдохновляет меня безумно, – делится Олеся.

Вся семья – в теме

Её увлечение горячо поддерживают муж и пятеро детей. Каждый подарок, сделанный мамиными руками, для них – на вес золота, ведь в нём частичка её души и искренней любви к своему делу.

– Когда родные рядом и верят в тебя, это даёт невероятную силу и новые идеи, – признаётся рукодельница. – Такая семейная поддержка стала для меня не только опорой, но и источником вдохновения.

Учит других – и учится сама

Олеся Игоревна не замыкается в себе: она активно участвует в конкурсах, деревенских праздниках, с удовольствием показывает своё мастерство в бисероплетении. А ещё проводит для малышей в детском саду мастер-классы по плетению фенечек – открывает ребятам дверь в сказочный мир рукоделия. Она всегда открыта для советов и с радостью помогает тем, кто хочет попробовать свои силы.

– Мне важно дарить людям тепло и показывать, что красота может быть простой и повсюду. Моё увлечение – это способ оставаться собой, хранить память о родных традициях и делать нашу жизнь хоть чуточку добрее, – улыбается мастерица.

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