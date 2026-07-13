Школьники села Нижний Воч собрали урожай… дынь и денег. Бабушки отдыхают! Фото: архив героини публикации.

Раньше считалось, что возиться с грядками – это исключительно бабушкино хобби. Но времена изменились. Теперь огурцы, помидоры и многое другое выращивают… школьники! Да не просто экспериментируют абы как, а делают это профессионально и под руководством наставника. В школах Коми вовсю работают агроклассы, и мы заглянули в один из них – в село Нижний Воч Усть-Куломского района.

Огороды как проект

Ольга Лютоева, которая весь год ведёт у местных ребят биологию, химию и географию, рассказывает: пришкольный участок у них был всегда, но раньше за ним присматривали сторожа да повара, ну и сами учителя порой.

– Пару лет назад в федеральном правительстве обсуждали введение в школах трудового воспитания. Даже президент сказал, что в стране нужно открыть 18 тысяч агротехнологических классов, чтобы приучать детей трудиться и работать руками. Тут мы с коллегами и задумались «А почему бы его не открыть нам? – вспоминает преподаватель.

Ольга Лютоева ведёт у ребят биологию, химию и географию. А теперь помогает им постигать азы овощеводства.

Школа официально получила разрешение на профильное обучение, и в 2024 году восьми- и девятиклассники начали постигать азы выращивания урожая, а Ольга Андреевна стала их главным наставником. Кстати, после выпуска, кроме диплома, юные агрономы получат и свидетельство овощевода.

Победа за победой

Младшие ребята во внеурочное время изучают цветоводство, овощеводство, растениеводство по программе «Юный агроном».

– В 2023 году с нашим проектом «Юный агроном» мы заняли первое место в проекте «Народный бюджет». Так всё и началось. На полученную сумму, 150 тысяч рублей, мы закупили первые теплицы, лопаты, костюмы, бак для воды и начали выращивать овощи в теплице, – рассказала Ольга Андреевна.

Эта победа была лишь началом. В следующем году школа выиграла республиканский, а потом – и всероссийский конкурс «Школьный агростартап». Ребята тогда взяли первое место среди 25 школ-участников!

– Нам отдали увесистый приз – «портфель агроклассника». С новой теплицей, лопатами и семенами. Всё доставили прямо нам в школу. Площадь посадок сразу выросла, – подчёркивает учитель. – В 2025 году история повторилась: вновь победа в республике, снова успех на федеральной уровне.

Так у агроклассников появляются ещё две теплицы! Ни много ни мало, 48 квадратных метров под крышами, где зреют баклажаны, помидоры, огурцы, перцы. В этом году посадили даже арбузы и дыню. А на открытом грунте у начинающих агрономов растёт морковь, укроп, петрушка, томаты, капуста. Всего понемногу.

Юные бизнесмены

Кроме овощей, школьники занимаются и цветами. В этом году они вырастили столько рассады, что часть посадили, а часть пустили в продажу. Причём сделать это официально: школьники оформились как самозанятые и смогли выручить порядка 10 тысяч рублей. В этом году часть рассады подарили также мамам участников СВО, а также смогли украсить клумбы возле памятников в селе.

– На вырученные деньги ребята закупают новое оснащение для агрокласса. Урожай овощей тоже идёт в дело: продаём, закатываем в банки или просто дарим, – рассказывает собеседница.

Что немаловажно, родители школьников полностью поддерживают увлечения своих детей и часто помогают им в этом деле: «Установить теплицу, вспахать огород, покосить траву или навоз привезти. Большое им спасибо». Настоящая командная работа!

Агроклассы XXI века

Но не одним физическим трудом едины. Весь учебный год на уроках ребята штудируют теорию с помощью современного оборудования: есть гидропонные установки и цифровые лаборатории по химии, биологии, физике. А в апреле они съездили в Питер на Международный Макаренковский форум и вернулись оттуда с «серебром» и метеостанцией в подарок. Подключать её планируют ближе к осени, когда все соберутся после каникул, – педагог говорит, это будет для них свежий вызов.

У Ольги Андреевны, правда, есть ещё мечта – заполучить современную теплицу с дистанционным управлением, где полив, свет и влажность регулируются со смартфона. По её мнению, это помогло бы развить у ребят инженерный взгляд на науку.

– Может, кто-то хочет не только выращивать овощи, но и сооружать для этого аппаратуру. Получился бы этакий микс агротехнологий и робототехники, – объясняет учитель. – Хочу, чтобы у моих ребят такой был. В общем, будем биться за грант!

Дети – главные помощники

Ольга Андреевна не устаёт повторять: все их успехи держатся на учениках, её воспитанники помогают ей во всём, без них таких результатов бы не было.

– Мои дети – это мой главный инструмент. Я всегда говорю, что я без них никто, как и они без меня. Мы нашли друг друга, – считает преподаватель. – Все эти конкурсы, гранты занимают много времени и сил, а ребята мне очень помогают. Да вся школа помогает! Директор, завуч, коллеги подставляют плечо. Наш сплочённый коллектив.

При этом дома преподавателя всегда ждёт собственный «отряд». Ольга Андреевна – мама восьмерых детей! Они тоже подключаются к проектам.

– То презентацию к конкурсу помогут сделать, то визитку записать. Так и живём. Скучать нам просто некогда, – смеётся педагог.

Наша справка

На территории Республики Коми функционируют два агротехнологических класса – в Прилузском и Сыктывдинском районах, на базе средней школы села Летка и Пажгинской школы. В них реализуются направления подготовки «Генетика и селекция растений» и «Эффективное животноводство и современные корма». А также работают шесть профильных агроклассов: Сторожевске, Аджероме, Хабарихе, Ёдве, в сыктывкарской СОШ №15 и Вочевской школе.

КСТАТИ

Агроклассы в регионе появились благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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