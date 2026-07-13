Раньше считалось, что возиться с грядками – это исключительно бабушкино хобби. Но времена изменились. Теперь огурцы, помидоры и многое другое выращивают… школьники! Да не просто экспериментируют абы как, а делают это профессионально и под руководством наставника. В школах Коми вовсю работают агроклассы, и мы заглянули в один из них – в село Нижний Воч Усть-Куломского района.
Ольга Лютоева, которая весь год ведёт у местных ребят биологию, химию и географию, рассказывает: пришкольный участок у них был всегда, но раньше за ним присматривали сторожа да повара, ну и сами учителя порой.
– Пару лет назад в федеральном правительстве обсуждали введение в школах трудового воспитания. Даже президент сказал, что в стране нужно открыть 18 тысяч агротехнологических классов, чтобы приучать детей трудиться и работать руками. Тут мы с коллегами и задумались «А почему бы его не открыть нам? – вспоминает преподаватель.
Школа официально получила разрешение на профильное обучение, и в 2024 году восьми- и девятиклассники начали постигать азы выращивания урожая, а Ольга Андреевна стала их главным наставником. Кстати, после выпуска, кроме диплома, юные агрономы получат и свидетельство овощевода.
Младшие ребята во внеурочное время изучают цветоводство, овощеводство, растениеводство по программе «Юный агроном».
– В 2023 году с нашим проектом «Юный агроном» мы заняли первое место в проекте «Народный бюджет». Так всё и началось. На полученную сумму, 150 тысяч рублей, мы закупили первые теплицы, лопаты, костюмы, бак для воды и начали выращивать овощи в теплице, – рассказала Ольга Андреевна.
Эта победа была лишь началом. В следующем году школа выиграла республиканский, а потом – и всероссийский конкурс «Школьный агростартап». Ребята тогда взяли первое место среди 25 школ-участников!
– Нам отдали увесистый приз – «портфель агроклассника». С новой теплицей, лопатами и семенами. Всё доставили прямо нам в школу. Площадь посадок сразу выросла, – подчёркивает учитель. – В 2025 году история повторилась: вновь победа в республике, снова успех на федеральной уровне.
Так у агроклассников появляются ещё две теплицы! Ни много ни мало, 48 квадратных метров под крышами, где зреют баклажаны, помидоры, огурцы, перцы. В этом году посадили даже арбузы и дыню. А на открытом грунте у начинающих агрономов растёт морковь, укроп, петрушка, томаты, капуста. Всего понемногу.
Кроме овощей, школьники занимаются и цветами. В этом году они вырастили столько рассады, что часть посадили, а часть пустили в продажу. Причём сделать это официально: школьники оформились как самозанятые и смогли выручить порядка 10 тысяч рублей. В этом году часть рассады подарили также мамам участников СВО, а также смогли украсить клумбы возле памятников в селе.
– На вырученные деньги ребята закупают новое оснащение для агрокласса. Урожай овощей тоже идёт в дело: продаём, закатываем в банки или просто дарим, – рассказывает собеседница.
Что немаловажно, родители школьников полностью поддерживают увлечения своих детей и часто помогают им в этом деле: «Установить теплицу, вспахать огород, покосить траву или навоз привезти. Большое им спасибо». Настоящая командная работа!
Но не одним физическим трудом едины. Весь учебный год на уроках ребята штудируют теорию с помощью современного оборудования: есть гидропонные установки и цифровые лаборатории по химии, биологии, физике. А в апреле они съездили в Питер на Международный Макаренковский форум и вернулись оттуда с «серебром» и метеостанцией в подарок. Подключать её планируют ближе к осени, когда все соберутся после каникул, – педагог говорит, это будет для них свежий вызов.
У Ольги Андреевны, правда, есть ещё мечта – заполучить современную теплицу с дистанционным управлением, где полив, свет и влажность регулируются со смартфона. По её мнению, это помогло бы развить у ребят инженерный взгляд на науку.
– Может, кто-то хочет не только выращивать овощи, но и сооружать для этого аппаратуру. Получился бы этакий микс агротехнологий и робототехники, – объясняет учитель. – Хочу, чтобы у моих ребят такой был. В общем, будем биться за грант!
Ольга Андреевна не устаёт повторять: все их успехи держатся на учениках, её воспитанники помогают ей во всём, без них таких результатов бы не было.
– Мои дети – это мой главный инструмент. Я всегда говорю, что я без них никто, как и они без меня. Мы нашли друг друга, – считает преподаватель. – Все эти конкурсы, гранты занимают много времени и сил, а ребята мне очень помогают. Да вся школа помогает! Директор, завуч, коллеги подставляют плечо. Наш сплочённый коллектив.
При этом дома преподавателя всегда ждёт собственный «отряд». Ольга Андреевна – мама восьмерых детей! Они тоже подключаются к проектам.
– То презентацию к конкурсу помогут сделать, то визитку записать. Так и живём. Скучать нам просто некогда, – смеётся педагог.
На территории Республики Коми функционируют два агротехнологических класса – в Прилузском и Сыктывдинском районах, на базе средней школы села Летка и Пажгинской школы. В них реализуются направления подготовки «Генетика и селекция растений» и «Эффективное животноводство и современные корма». А также работают шесть профильных агроклассов: Сторожевске, Аджероме, Хабарихе, Ёдве, в сыктывкарской СОШ №15 и Вочевской школе.
КСТАТИ
Агроклассы в регионе появились благодаря федеральному проекту «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
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