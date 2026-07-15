Сбежавший страус принес славу: ферма Напалковых готовится к открытию фестиваля. Фото: личный архив.

Ещё несколько лет назад жизнь Михаила Напалкова проходила в дороге. День за днём за окном мелькали только километры трасс, кабина большегруза, рейсы между городами. Казалось, именно так и сложится его жизнь, но однажды он решил оставить работу дальнобойщика и вернуться туда, откуда когда-то уехал. В родное село Пажгу. И вы все прекрасно знаете, о ком идёт речь.

Звёздный Вася

Вселенскую известность Михаил получил неожиданно – благодаря… страусу! В конце октября 2024 года пернатый бунтарь по кличке Вася перепрыгнул ограждение и отправился покорять окрестности. Именно тогда о небольшой ферме около Пажги в Сыктывдинском районе Коми заговорила вся страна.

За похождениями отчаянного беглеца следили и местные, и федеральные СМИ, и множество пабликов, за приключениями австралийского эму неусыпно наблюдали миллионы глаз из соцсетей по всему миру. Тогда о Васе не знал разве что ленивый.

– Поймать свободолюбивую птицу удалось лишь спустя несколько дней, а позже выяснилось, что знаменитый Вася на самом деле и не Вася вовсе. А… Василиса! – смеётся Михаил.

Сегодня эту забавную историю хозяин фермы, в одночасье ставшей знаменитой, мужчина вспоминает с улыбкой. Никакого рекламного хода не было, признаётся он. Оказалось, что начинающий фермер просто недооценил силу и прыгучесть страусов. Зато неожиданная известность помогла тысячам людей узнать о необычном хозяйстве, которое супруги Напалковы создавали практически с нуля.

Но настоящая история фермы началась гораздо раньше, говорит Михаил, задолго до побега дерзкого страуса.

Не козы, а страусы

Михаил вырос в селе и с детства был знаком с тяжёлым деревенским трудом. Косил траву, ухаживал за животными, помогал по хозяйству – от рассвета до заката. Однако, как и многие молодые люди, мечтал о городской жизни. Получив техническое образование, он устроился водителем большегрузных машин, а после долгие годы работал в рейсах. Со временем пришло понимание: город так и не стал для него родным.

– Утром идёшь на работу, вечером возвращаешься домой – и так по кругу. А настоящая жизнь – там, за околицей, – говорит Михаил.

Вместе с супругой они решили вернуться на малую родину и сначала мечтали разводить коз. Для этого даже отправились изучать опыт крупных хозяйств, но по дороге случайно заехали на страусиную ферму. Этого оказалось достаточно, чтобы планы изменились. Так в Коми появилась новая необычная точка на карте.

Первый успех

Конечно, красивой картинка была только со стороны, для гостей. На деле супругам пришлось осваивать совершенно новое направление, учиться на собственных ошибках и буквально каждый день открывать для себя особенности содержания экзотических птиц.

Несомненно, самой громкой историей стал побег Васи, но и после него испытаний хватало. Страусы требуют постоянного внимания – те ещё капризули: могут испугаться, пораниться или попасть в неприятности из-за собственного любопытства. Несмотря на трудности, бросать дело супруги никогда не собирались.

Первый настоящий успех Михаил запомнил надолго: «Впервые я понял, что сделал правильный выбор, когда вылупился первый птенец страуса. Тогда стало ясно: всё было не зря».

Вместе – мы сила!

Сегодня ферма давно перестала быть только местом, где разводят необычных птиц, так как здесь уже живут козы, овцы, индюки и другие животные. А ещё работает небольшое хозяйство, где производят молоко и сыр.

В гости за яркими впечатлениями сюда приезжают и туристы со всей республики, и любопытные путешественники из других регионов страны, похвастался «КП-Коми» фермер. По словам Михаила, современные сельские территории могут удивлять не меньше крупных туристических центров.

– Очень много детей, которые приезжают к нам, ни разу не видели коз, индюков или кур. Приезжают целыми классами, знакомятся с сельским хозяйством, общаются с животными. Многие потом говорят, что тоже хотят открыть своё предприятие, – делится фермер.

По словам Михаила, сейчас на территории хозяйства проходят экскурсии, семейные праздники, ярмарки и фестивали. Один из них, «Пламя Перы», ежегодно в конце июля собирает гостей и любителей средневековья не только из Республики Коми, но и из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Воркуты и других городов.

– Мы стараемся объединять людей. И очень тепло становится, когда слышишь искренний детский смех. Особенно когда наш индюк Боря начинает с ними «разговаривать», – улыбается мужчина.

Село дарит жизнь

Всё хозяйство супруги развивают практически своими силами. Главный помощник Михаила – его супруга Мария, она ветеринар. А в самые напряжённые и загруженные мероприятиями дни на помощь приезжают друзья.

– Они помогают по хозяйству, а мы угощаем их своим молоком и сыром, – благодарен друзьям Михаил.

О будущем фермер рассуждает с тем же азартом, с которым когда-то впервые увидел страусов. Он мечтает увеличить хозяйство до сотни страусов, приумножить козье поголовье и открыть собственную сыроварню: «Мы с женой очень любим сыр. Так приятно утром завтракать свежими яйцами, молоком и вкусным сыром, в который вложена душа».

За несколько лет ферма стала одной из визитных карточек сельского туризма в Коми, но сам Михаил уверен: главное богатство деревни – это не экзотические животные и даже не поток туристов, а в ощущении, которое дарит село.

– Город никогда не сможет дать чистый воздух, красивые рассветы и закаты, шелест листьев, бескрайние зеленые поля, пение лесных птиц по утрам, а когда едешь верхом по своим полям, понимаешь: вот она, настоящая жизнь, – говорит наш герой.

Только цифры

В 2026 году из федерального и республиканского бюджетов Республики Коми на развитие агротуризма выделили 3,5 млн рублей. Планируется, что фермеры и предприниматели получат субсидию в 50% от затрат на имущество для агротуризма.

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