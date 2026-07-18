В Коми ремонтируют трассу Сыктывкар –Нарьян-Мар: работы завершат в 2027 году

Дорогу приводят в порядок по нацпроекту. Фото: пресс-служба главы Коми

Ремонт 40-километрового участка трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар планируют завершить к 30 сентября 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Дорогу ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В порядок приводят участок между поселком Каджером и станцией Кожва. Это один из ключевых отрезков, который связывает Коми с Ненецким автономным округом.

По ряду позиций подрядчик опережает график. Рабочие почти завершили расчистку полосы отвода. Уточняется, что кустарники и поросль вдоль трассы убрали на 95 %. Кроме того, укладка базальтовой георешетки и отсыпка щебёночного основания выполнили более чем на 70 %.

«Активно ведутся работы по обустройству обочин (готовность 68 %) и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия (57 %). Общая строительная готовность объекта оценивается в 45%», – говорится в сообщении.

Ожидается, что завершить капремонт собираются к 30 сентября 2027 года.

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