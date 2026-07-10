До +30 градусов: синоптики рассказали о погоде в Коми 10 июля

Почти летний максимум: в Коми потеплеет до +30 градусов

Жителей Коми 10 июля ждет по-настоящему летняя погода. По прогнозу синоптиков, в большинстве районов республики будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

Лишь на крайнем севере днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет переменных направлений со скоростью 1–5 м/с, а в северных районах усилится до 5–10 м/с. Во время гроз порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов, на крайнем северо-востоке — +8...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов.

В Сыктывкаре также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер ночью будет юго-восточным, днем сменится на северо-восточный и составит 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +14...+16 градусов, днем — +27...+29 градусов.