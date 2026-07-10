Лес под присмотром: с началом летнего сезона таёжные просторы Коми превращаются в зону фитосанитарного контроля

В Коми тайгу от прожорливых бабочек будут спасать при помощи феромонов. Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С началом летнего сезона таёжные просторы Республики Коми превращаются в зону фитосанитарного контроля. В июне и июле сотрудники Североморского управления Россельхознадзора намерены установить более полутора тысяч (1550 штук!) феромонных ловушек. Они появятся не только в крупных городах – Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске, – но и покроют сетью десятки районов: от Прилузского до Троицко-Печорского.

Охота на вредителей

Такой карантинный фитосанитарный мониторинг проводится ежегодно. Его цель - выяснить, присутствуют ли вредители в лесах, а если да, то как меняется популяция главных врагов хвойных деревьев, и оценить степень угрозы их распространения. Помимо черных усачей рода Monochamus, являющихся обитателями лесов Коми, мониторинг проводится на двух особо опасных «чужаков», внесённых в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

– Речь идёт о сибирском (Dendrolimussibiricus Tschetw.) и непарном шелкопрядах (Lymantriadispar L.), – рассказывают специалисты Россельхознадзора. – Эти вредители относятся ко второй категории: они уже есть на территории Союза, но их распространение строго ограничено, и выход из-под контроля грозит серьёзными экологическими проблемами, зелёное богатство региона окажется под угрозой.

Сибирский шелкопряд уже проник в некоторые районы республики, Россельхознадзором установлены карантинные фитосанитарные зоны в выявленных очагах. Установление такой зоны влечет за собой различные ограничения, среди которых – постоянные обследования делянок и производственных площадок со стороны лесопромышленных предприятий, а при вывозе лесоматериалов за пределы такой зоны – обеззараживание заготовленной древесины, обязательные лабораторные исследования и оформление документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, то есть «чистоту» от вредителей.

Непарный шелкопряд на территории региона отсутствует, и мониторинг должен это подтвердить.

Непоправимый вред

Сибирский шелкопряд – это настоящий монстр среди бабочек (размах крыльев самки достигает 8 см! У самцов – 4-6 см), тяжёлая артиллерия среди серьёзных вредителей, распространённых на территории России – на востоке европейской и в азиатской части страны (в Сибири и на Дальнем Востоке). Однако сибирский шелкопряд страшен не столько размахом крыльев, сколько своим потомством.

Бабочки не питаются, но её гусеницы – машины для уничтожения леса. Самки откладывают яйца на хвойные насаждения, которые позже гусеницы съедают целиком, а когда пищи недостаточно, принимаются за побеги и шишки. Цикл развития сибирского шелкопряда обычно длится два года. Одна самка откладывает до 800 яиц, и если вовремя не заметить очаг, древостой погибает полностью. Непоправимый вред!

Восстановление в условиях Северной Евразии идёт мучительно долго: гусеницы уничтожают подрост вместе с древостоем, лиственные породы пробиваются лишь через десяток лет, а хвойным и вовсе требуется до 40 лет, чтобы вернуться на прежнее место, причём не везде и не всегда.

К тому же зараза распространяется не только естественным путём – перемещением гусениц и бабочек. Яйца и коконы «путешествуют» на транспорте внутри неокоренных брёвен, которые вывозят за пределы региона.

Губительные масштабы

Не менее коварен и его «коллега» – непарный шелкопряд. Своё имя он получил за значительное отличие самки (крупной и светлой) от самца (поменьше размером и тёмного). Но объединяет их прожорливость.

– Гусеницы этого полифага не брезгуют ничем: под удар попадают до 300 видов растений – от дубов до сосен и кустарников, – объясняют эксперты ведомства. – В период массового размножения гусеницы объедают кроны до губительных для растений масштабов – до голых веток, лишая деревья сил, роста и плодов.

Бабочки, к слову, вообще не имеют рта и не питаются вовсе, но их яйца (в кладке от 250 до 500 штук) поражают жизнестойкостью – способны выдержать морозы до -50°C. Главный путь расселения непарного шелкопряда на новые территории – механический занос: в период массового размножения он лепит свои кладки на колёса машин, стены, ящики и любые грузы, отправляющиеся в путь.

Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Феромонная приманка

Чтобы поймать крылатых нарушителей, используют хитрые феромонные приманки. Это лёгкие ромбовидные «домики» из ламинированной бумаги, внутри которых спрятан диспенсер с пахучим привлекающим веществом – феромоном. Принцип работы с виду кажется простым. Но действенным! Ветер разносит аромат, сманивая самцов, а те намертво прилипают к клеевому вкладышу – надёжнее замка.

Вот так выглядит феромонная ловушка. Фото: Россельхознадзор.

По тому, какое количество насекомых попадется в ловушки, специалисты смогут вычислить размер популяции, оценить, увеличилась она или, напротив, уменьшилась. В конечном итоге, эти сведения будут нужны для правильной борьбы с вредителями, ограничения их распространения на новые территории.

В этой связи к жителям Коми – серьёзное обращение от инспекторов Управления. Друзья, если вы заметите в лесу или в городе такую бумажную конструкцию, странные бумажные «домики» – не надо их трогать, перевешивать или, тем более, класть внутрь семечки или другую еду. Не поддавайтесь любопытству!

КСТАТИ

Феромонные ловушки безопасны для человека, не содержат токсинов и подходят для использования на высоте 1-1,5 м.

Только цифры

В 2025 году в Республике Коми было установлено около 2000 феромонных ловушек на вредителей леса. Из них 1500 – на сибирского шелкопряда и 460 – на усачей рода Monochamus. Обследовано более восьми миллионов гектаров леса во всех районах региона.

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