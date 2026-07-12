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Общество12 июля 2026 5:00

Жара до +27 и грозы: прогноз погоды в Коми на 12 июля

На юге республики ожидаются кратковременные дожди и грозы, на севере сухая погода
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре осадки маловероятны, днем воздух прогреется до +25 градусов

В Сыктывкаре осадки маловероятны, днем воздух прогреется до +25 градусов

Коми 12 июля ожидается переменная облачность. На севере региона существенных осадков не прогнозируется, а в южных районах местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 5–10 м/с, днем местами возможны порывы до 12 м/с.

Ночью в северных районах температура составит от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22. На юге республики ночью ожидается +14…+19 градусов, днем — от +22 до +27.

В Сыктывкаре прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днем с порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+19 градусов, днем — +23…+25.