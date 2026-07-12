Прожившим вместе более полувека семьям вручили награды в Коми

Среди секретов долгого брака супруги назвали взаимопонимание, уважение, компромиссы и чувство юмора

В Корткеросском районе три супружеские пары удостоены общественных наград «За любовь и верность». Торжественная церемония состоялась в районной администрации в День семьи, любви и верности, сообщает Минюст Коми.

Медаль вручают супругам, которые прожили в зарегистрированном браке не менее 25 лет, создали крепкую семью и достойно воспитали детей.

В 2026 году награды получили семьи Павловых, Малыгиных и Коюшевых.

Михаил Иванович и Нина Ефимовна Павловы из села Сторожевск в прошлом году отметили 55-летие совместной жизни. Супруги считают, что сохранить крепкие отношения им помогли взаимопонимание, умение находить компромиссы и чувство юмора.

Еще одну награду вручили Александру Сергеевичу и Надежде Ивановне Малыгиным из села Корткерос. В этом году супруги отметили изумрудную свадьбу — 55 лет со дня заключения брака. Главными семейными ценностями для них стали любовь, взаимное уважение и трудолюбие.

Сергей Анатольевич и Валентина Николаевна Коюшевы из поселка Намск живут вместе уже 42 года. В районе их считают примером крепкой и дружной семьи.