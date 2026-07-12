Отключение горячей воды в Сыктывкаре в 2026 году: график, сроки и адреса

Какие дома Сыктывкара попадут под второй этап испытаний

Рассказываем, когда отключат горячую воду, как проверить свой дом и куда обращаться, если подачу ресурса не восстановили вовремя

Летом 2026 года в Сыктывкаре вновь проходят плановые отключения горячей воды. Они связаны с подготовкой городских теплосетей к новому отопительному сезону: специалисты проверяют трубопроводы на прочность, ищут поврежденные участки и проводят необходимый ремонт.

Отключения проходят поэтапно, поэтому горячее водоснабжение прекращают не во всем городе одновременно, а в отдельных районах и кварталах. Общий период летних испытаний в 2026 году запланирован с 1 июня по 14 августа.

Рассказываем, где найти график по конкретному адресу, сколько обычно продолжаются профилактические работы и какие дома останутся без горячей воды во время второго этапа испытаний.

Когда отключают горячую воду в Сыктывкаре в 2026 году

Летняя ремонтная кампания в столице Коми началась 1 июня. В течение нескольких месяцев теплоснабжающие организации будут последовательно выводить отдельные участки сетей из эксплуатации для проведения гидравлических испытаний.

Во время таких проверок давление в трубопроводах повышают, чтобы обнаружить скрытые повреждения, дефекты и наиболее изношенные участки. Если специалисты выявляют повреждение, проводится ремонт или замена труб.

Основной период плановых отключений горячей воды в Сыктывкаре продлится до 14 августа 2026 года. При этом для каждого дома устанавливаются отдельные даты — они зависят от участка тепловой сети, к которому подключено здание.

Как узнать график отключения горячей воды по своему адресу

Уточнить даты отключения и восстановления горячего водоснабжения жители Сыктывкара могут несколькими способами.

Наиболее удобный вариант — воспользоваться специальным сервисом теплоснабжающей организации. Для проверки достаточно указать улицу и номер дома. Система покажет, запланированы ли работы по конкретному адресу и в какие сроки они будут проводиться.

Информация также размещается:

Следует учитывать, что даты могут корректироваться, если во время испытаний специалисты обнаружат повреждение трубопровода, требующее дополнительного ремонта.

На сколько дней могут отключить горячую воду

Продолжительность профилактических работ зависит от состояния конкретного участка теплосети. Как правило, испытания и ремонт занимают от 10 до 14 дней.

За это время специалисты должны проверить трубопроводы, устранить выявленные повреждения и подготовить сети к работе в отопительный период.

Однако фактический срок отключения иногда увеличивается. Это может произойти, если во время опрессовки обнаружится серьезный дефект, утечка или участок с критическим износом. В таком случае коммунальным службам потребуется дополнительное время на ремонт, сварочные работы или замену труб.

После завершения испытаний подача горячей воды может возобновляться постепенно. Иногда причиной задержки становятся не работы на магистральных сетях, а необходимость открыть задвижки или провести дополнительные мероприятия внутри дома.

Почему горячую воду отключают именно летом

Плановое прекращение горячего водоснабжения необходимо для подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме. Летний период выбирают потому, что в это время теплосети не работают с максимальной нагрузкой, а временные ограничения создают меньше рисков для жителей.

Во время ремонтной кампании специалисты:

Для северного региона надежность теплоснабжения имеет особое значение. Повреждение магистрального трубопровода зимой может привести к серьезным последствиям, поэтому основные дефекты стараются обнаружить и устранить заранее.

Второй этап испытаний: где отключат горячую воду с 15 по 26 июня

С 15 июня 2026 года в Сыктывкаре начнется очередной этап проверки тепловых сетей. Как сообщили в АО «Комитеплоэнерго», специалисты проведут испытания участков тепломагистрали № 1, а также трубопроводов, подключенных к котельной «Кутузова».

Проверка сетей на плотность и прочность позволит выявить изношенные и потенциально аварийные участки до начала отопительного сезона.

На время проведения работ горячее водоснабжение по ряду адресов будет приостановлено с 15 по 26 июня включительно.

Улица 28 Невельской дивизии

Дома № 8/2, 14а, 27/1, 29, 31, 35, 39, 43, 43а, 45, 51.

Улица Бабушкина

Дома № 1, 4, 10, 11, 11/1, 20, 22, 38.

Улица Горького

Дома № 2, 2/1, 9, 13, 13а, 15, 18, 20, 23, 54.

Улица Громова

Дома № 45, 57, 75.

Улица Интернациональная

Дома № 17, 58, 64, 77, 78, 85, 90, 92, 92а, 94, 95, 97, 98, 98/1, 99, 100, 102, 106, 113, 115, 119.

Улица Карла Маркса

Дома № 116, 118, 120, 144, 150, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 180/1, 182, 182/1, 182/2, 182а, 184, 184/2, 184/3, 192, 192/1, 196, 197, 199, 201, 201а, 207а, 209а, 213.

Улица Католикова

Дома № 2, 6.

Улица Красных Партизан

Дома № 44, 46, 48, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 79, 98, 100.

Улица Крупской

Дома № 3, 3а, 7, 14.

Улица Кирова

Дома № 1, 20, 22, 24, 28, 36, 38, 38/2, 38/3, 38/4, 44.

Улица Клары Цеткин

Дом № 80.

Улица Коммунистическая

Дома № 2, 3, 5, 6, 7.

Улица Куратова

Дома № 2, 4.

Улица Кутузова

Дома № 4, 5, 6, 8, 9, 9/3, 9а, 10, 11/2, 12–19, 20а, 28, 34, 36.

Улица Ленина

Дома № 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47а, 48, 48/2, 48/3, 49, 50, 50а, 51, 53, 54, 55, 57.

Нагорный проезд

Дома № 1, 9.

Улица Огородная

Дома № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 6, 8, 8/1, 8а, 10, 10/1.

Октябрьский проспект

Дома № 87, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 116, 118, 118/1, 119/1, 119/2, 119/3, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 122, 123/15, 124, 124/1, 125, 125/2, 125/3, 125/6, 125/7, 125/9, 125/11, 125/12, 125/14, 126, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136, 138, 138/1, 140, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158.

Улица Оплеснина

Дома № 2, 4, 5, 7.

Улица Орджоникидзе

Дома № 2, 2а, 3, 4, 8, 10, 11, 14–18, 21, 22, 23, 28, 29, 33/45, 40, 43, 44, 47, 49, 49/2, 49а, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 50/7, 50/16, 50а, 56/1, 60, 70, 72.

Улица Папанина

Дома № 22, 38/1, 40, 40/1.

Улица Первомайская

Дома № 21, 25, 29, 29/1, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 47–51, 54.

Улица Печорская

Дома № 11, 11/2, 11/3.

Улица Свободы

Дома № 10а, 11, 12, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35/75, 62а.

Улица Советская

Дома № 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 6, 8–16, 16/1, 17, 18, 18/1, 18/2, 19–23, 25, 26, 27, 29, 35, 41.

Улица Сорвачева

Дома № 8, 9, 11, 13–16, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 44, 48а, 80, 82.

Улица Тентюковская

Дома № 27, 49, 63, 63б, 67/1, 69.

Улица Чкалова

Дома № 20–23, 23/1, 23/4, 24–28, 28/1, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38/1, 38/3, 45/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/8, 50/12, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18.

Улица Юхнина

Дома № 2, 4, 6, 8, 15.

Что делать, если горячую воду не включили вовремя

Если указанный в графике срок завершился, но горячая вода в доме так и не появилась, сначала следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ.

Иногда теплоснабжающая организация уже восстановила подачу ресурса до дома, однако вода отсутствует из-за работ на внутридомовых коммуникациях или закрытых задвижек. Уточнить эту информацию можно в диспетчерской службе обслуживающей организации.

Если проблема связана с магистральными сетями, информацию о ходе ремонта и предполагаемых сроках восстановления водоснабжения можно получить в Сыктывкарских тепловых сетях по телефону 24-15-70 либо в дежурной службе АО «Комитеплоэнерго».

Также жители могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сыктывкара по телефону 24-63-90 или по единому номеру 112.

Если отключение затянулось, а управляющая или ресурсоснабжающая организация не объясняет причины задержки, обращение можно направить в Государственную жилищную инспекцию Республики Коми. Подать жалобу также можно через личный кабинет ГИС ЖКХ.

Главное об отключениях горячей воды в Сыктывкаре

Плановые отключения горячего водоснабжения в Сыктывкаре в 2026 году проходят поэтапно с 1 июня по 14 августа. Для каждого района и дома предусмотрен отдельный график.

Во время второго этапа гидравлических испытаний, который пройдет с 15 по 26 июня, без горячей воды временно останутся дома на десятках улиц столицы Коми.

Жителям рекомендуют заранее проверять даты отключения по своему адресу и следить за объявлениями управляющей компании. При обнаружении повреждений теплосетей сроки проведения работ могут измениться.