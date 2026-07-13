Дожди и грозы: какая погода будет в Коми 13 июля

В Коми 13 июля потеплеет до +26 градусов

В понедельник, 13 июля, в Коми установится теплая погода с переменной облачностью. В ночные часы существенных осадков не прогнозируется.

Днем в отдельных южных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории региона преимущественно обойдется без осадков.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 6–11 метров в секунду. В Воркутинском районе будет дуть северный и северо-западный ветер скоростью 4–9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в северных районах Коми составит от +5 до +10 градусов. На юге республики будет заметно теплее — от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

В Сыктывкаре 13 июля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем температура повысится до +25…+27 градусов.