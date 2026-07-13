Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вы только гляньте, какая пластика! Мама-медведица танцует у дерева, а медвежата за ней повторяют – прямо синхронное танцевальное шоу! Национальный парк «Койгородский» поделился уникальными кадрами фотоловушки из жизни заповедной тайги.
Но на самом деле они не пляшут, а чешут бока о кору. И главная цель тут не снять напряжение, а оставить свой «автограф» для всех лесных жителей. Запах – он надёжнее любой визитки.
А вот через два дня к тому же стволу примчался серый одиночка – волк. Видимо, решил изучить медвежьи повадки и тоже отметиться.
– Мозги у млекопитающих работают отлично, особенно кора больших полушарий, так что они легко запоминают и учатся новому. Мама-медведица специально показывает детям, как пользоваться такими природными «инфоточками», – объясняет Александр Трошин, ведущий научный сотрудник нацпарка.
Сначала волк принюхался к хозяйским меткам, испугался и дал дёру. Но когда понял, что хозяина поблизости нет, вернулся и накатал свое «послание» поверх медвежьего. Дерзко, конечно, но по-лесному.
В общем, у обычного деревца развернулась настоящая драма с нотками детектива. Смотрим и удивляемся!
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