«Еду с друзьями!»: школьники из Усинского района отправились в один из лучших детских лагерей страны, чтобы провести «Каникулы с ЛУКОЙЛом»

Доброй дорожки, счастливого пути, ласкового моря! Фото предоставлено КП-Коми.

46 мальчишек и девчонок из сел Усинского района отправились на отдых в черноморский санаторий «Вита». Насыщенная программа третьей смены включает всевозможные мастер-классы, экскурсии, прогулки и другие развлечения.

Дорога не будет скучной

Напомним, проект «Каникулы с ЛУКОЙЛом» для сельских детей реализуется с 2017 года. Нефтяники организуют для северян поездки в Анапу в один из лучших детских лагерей страны. За это время участниками проекта стали почти 400 школьников, показавших себя в учебе, спорте, творчестве, волонтерстве.

«Каникулы с ЛУКОЙЛом» этого года раньше всех начались для ребят из Мутного Материка: из родного села в Усинск они прибыли на теплоходе. И уже на железнодорожном вокзале познакомились с товарищами по отдыху из Пармы, Колвы, Усть-Усы и Новикбожа. В пути к ним присоединились школьники из Усть-Лыжи. Впереди – три дня путешествия по железной дороге, в течение которых для детей проведут разнообразные конкурсы и викторины. Дорога к морю точно не будет скучной.

Активный отдых впереди

Платон Немчинов из Мутного Материка признался, что не смог уснуть накануне поездки: эмоции переполняли.

– Еду со своими друзьями! – поделился семиклассник. – Очень хочется на пляж, на экскурсии. Обязательно сыграю в лазертаг и научусь на мастер-классе готовить пиццу!

Однако самое интересное начнется в самой «Вите». На территории детского лагеря – спортивные площадки и даже собственный бассейн. Кроме активного отдыха на свежем воздухе предусмотрены творческие мастер-классы по керамике и работе с эпоксидной смолой, росписи и созданию украшений. Ребят ждут прогулки на квадроциклах, занятия по сап-серфингу, игры в лазертаг, экскурсии в дельфинарий, аквапарк и зоопарк. Для самых усидчивых – уроки цифровой архитектуры и по работе в нейросетях.

Полные новых впечатлений, участники вернутся в Усинск в начале августа. И обязательно поделятся воспоминаниями о том, как провели лето.

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