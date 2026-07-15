Cолнце сменят дожди: синоптики рассказали о погоде в Коми на 15 июля

Температура воздуха днем поднимется до +26 градусов

Синоптики прогнозируют в Коми 15 июля переменную облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, лишь на крайнем юге возможен небольшой дождь. Днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. При этом на юго-востоке республики преимущественно сохранится сухая погода. Ветер будет северный со скоростью 6–11 м/с, во время гроз его порывы могут достигать 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, местами похолодает до +6…+11. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, однако в отдельных районах столбики термометров покажут лишь +14…+19. В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность. По прогнозу, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью ветер будет слабым и переменным — 1–5 м/с, днем сменится на северный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха в столице Коми ночью составит +13…+15 градусов, а днем повысится до комфортных +23…+25 градусов.