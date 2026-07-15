Разрыв селезёнки и внутреннее кровотечение: в Усинске полуторагодовалый малыш упал с большой высоты

В Коми малыш выпал из окна. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО. Перейти в Фотобанк КП

В Усинской больнице — радостное событие: здесь на днях домой выписали полуторагодовалого Павла. За его лечением, можно сказать, следил весь медперсонал — все очень переживали и мысленно болели за коллег, которые боролись за жизнь крохи. Эта история завершилась благополучно. Подробности расскажет КП-Коми.

Открылось кровотечение

Случилось страшное: ребёнок выпал из окна. С тяжёлыми травмами грудной клетки его в экстренном порядке доставили в реанимацию. Первыми за мальчика взялись анестезиологи-реаниматологи Александр Данилиш и Наврузбек Сарахонов. Их главной задачей было стабилизировать состояние маленького пациента и оценить масштаб внутренних повреждений, чтобы определиться с тактикой лечения.

— Когда Павла привезли, в брюшной полости нашли немного жидкости, но уже спустя пару часов её объем стал стремительно расти. Стало ясно: повреждена селезенка, и внутри живота открылось кровотечение, — вспоминают медики.

Очень важный орган

Этот орган хоть и небольшой, но очень важный: он отвечает за иммунитет и очищает кровь. В селезенке масса сосудов, поэтому любая её травма чревата серьезными последствиями. Разрыв почти всегда оборачивается массивной кровопотерей в живот, и если вовремя не вмешаться, у пациента быстро развивается геморрагический шок — состояние, смертельно опасное.

Хирургическое отделение Усинской ЦРБ моментально приготовилось к экстренному вмешательству, которое проводил врач Александр Петров.

Фото: Усинская ЦРБ.

Сработали чётко

Оперировать таких маленьких пациентов — это высший пилотаж. Здесь рисков хоть отбавляй: у детей ткани очень нежные и ранимые, стенки сосудов тоньше, чем у взрослых, так что повредить что-то лишнее — проще простого. А анестезиологам приходится решать головоломку с наркозом: надо учесть и возраст, и вес, и работу сердца, и дыхание — и всё это в режиме нон-стоп, когда счёт идет на минуты.

Бригада сработала четко: кровотечение остановили, а селезенку удалили. Но на этом сюрпризы не закончились — врачи провели аутотрансплантацию: кусочки удаленного органа специально подготовили и поместили в оболочку прямой мышцы живота. Со временем эти фрагменты приживутся, обрастут сосудами и начнут брать на себя часть утраченных функций.

Безмерная благодарность

После операции маленький Паша ещё какое-то время оставался в реанимации. Но как только врачи убедились, что динамика положительная, его перевели в обычную палату хирургического центра, где с ним уже круглосуточно могла быть мама.

— Я безмерно благодарна каждому, кто участвовал в спасении моего сына! Словами не описать, что я чувствовала, пока доктора боролись за его жизнь. Сейчас всё позади, мы идем на поправку. Отдельное спасибо за палату — очень уютно, всё продумано. И персонал замечательный: всегда подскажут, помогут, сделают всё, чтобы мы чувствовали себя комфортно и быстрее восстанавливались, — поделилась мама Людмила.

Перед выпиской к Павлу заглянул и главврач Усинской ЦРБ Адель Камилов. Он поинтересовался самочувствием мальчика, подарил ему памятный сувенир и расспросил маму, как им живется в отделении и всё ли понятно по деталям операции. Совсем скоро Паше с мамой предстоит еще один визит в хирургию — на снятие швов и плановый осмотр. А после — полный вперед, к здоровой полноценной жизни!

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