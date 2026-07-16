Фото: Ольга СОЛОВЕЙ. Перейти в Фотобанк КП
Наверное, каждый житель Республики Коми хотя бы раз в жизни слышал, что жители старинного села Усть-Цильма каждое лето с размахом отмечают праздник «Усть-Цилемская горка». Многие слышали, но не каждый видел это своими глазами. Этим летом впервые в жизни мне посчастливилось посетить Усть-Цильму и стать частью праздника, полного старинных обрядов, танцев, песен и красочных нарядов.
От Сыктывкара до Усть-Цильмы почти 700 километров. Наша группа выехала из столицы региона в 4:00. Впереди нас ждали 11 утомительных часов дороги. По пути заезжали перекусить в Ухту и сделали небольшую остановку в Ижме. Когда весь автобус уже сморил сон, он неожиданно остановился, и нас попросили выйти на улицу.
После однотипных лесных пейзажей перед глазами предстала величественная река Печора. Сыктывкарские реки Вычегда и Сысола каждое лето сильно мелеют, и в некоторых местах их можно перейти чуть ли не вброд. Поэтому виды широкой и судоходной Печоры стали настоящей усладой для глаз. Наш путь лежал на другой берег реки. Машины, будто играя в «тетрис», аккуратно погрузились на паром, а пассажиры расположились по бокам судна.
15 минут — и мы на другом берегу. Ещё час — и мы в долгожданной Усть-Цильме.
Перед самой «Горкой» устьцилёмы, чья жизнь всегда была связана с рекой, узнают, кто же из них быстрее всех управляет моторной лодкой. В соревнованиях каждый год участвуют как местные жители, так и гости праздника.
— Наша семья приехала из ухтинского посёлка Ярега в гости к свёкру, так что сегодня на старт выйдет мой муж Артём со своим папой Василием. Пару лет назад они купили лодку и решили поучаствовать. Им так понравилось, что теперь мы здесь завсегдатаи. Это ведь такой азарт! К соревнованиям готовились, подбирали подходящие винты. В соревнованиях можно участвовать только с 18 лет, так что сейчас два моих сына ждут совершеннолетия, чтобы, как их папа с дедушкой, однажды выйти на старт, — рассказала Олеся Кравец.
Заезда делятся по месту производства лодочного мотора, отечественные и импортные, и их мощности. На старт выходят от четырёх до шести лодок, в каждой сидят по два человека. Каждый экипаж придерживается своей стратегии, но иногда вмешивается судьба-злодейка, и у лодки глохнет мотор — после такого соперников уже не догнать.
Зрители наблюдают за лодочными баталиями с берега и болеют за своих родственников и друзей.
Вечером всё село отправляется на берег Печоры, чтобы накануне дня Первоверховных апостолов Петра и Павла, отметить Петровщину. Праздник считается отголоском ритуально-поминального обряда, поэтому в память о своих умерших родственниках люди прямо на кострах варят поминальную кашу.
Возле каждого костра собирается своя компания родственников и друзей, которая за большим столом поёт песни под гармошку и просто обсуждает всё на свете. На столах можно встретить не только кашу, но и уху, шашлык и другие яства.
Поесть вкусную пшенную кашу можно было и бесплатно, отстояв небольшую очередь.
У праздника не было официального времени начала и окончания. Когда кто-то уже трапезничал, другие только начинали разжигать костёр.
— А когда праздник закончится?
— Когда все разойдутся, часа в 4 утра.
12 июля, на Петров день, улицы Усть-Цильмы заполонили мужчины и женщины в ярких костюмах, чтобы, как и их предки, отпраздновать «Горку». На один вечер село будто перенеслось во времени.
В 18:00 десятки людей в праздничных костюмах начали шествие к Народной поляне, где и должно было развернуться главное действие. Женщины были одеты в традиционные усть-цилемские костюмы, от которых невозможно было отвести глаз. Каждый наряд хотелось рассмотреть во всех подробностях, ведь каждая его деталь имеет свой смысл.
По головному убору можно понять, замужем девушка или нет, а по красоте брошки судить о материальном положении семьи. Многие костюмы являются семейной реликвией и передаются по наследству. Мужчины, которых было намного меньше, чем дам, облачились в яркие рубахи, картузы и длинные чулки. В костюм в этот день нарядились от мала до велика.
На Народной поляне участникам предстояло поочередно выстроиться в семь фигур: столбы, круг, на две стороны, на четыре стороны, вожжа, плетень и плясовая. Всё действие сопровождается старинными песнями.
— У «Горки» много смыслов и много значений. «Горка» – это диалог мужского и женского начала, который обыгрывается в каждой песне, а все наши песни о семье и любви. Раньше на праздник гуляла больше молодёжь. Это было время, когда знакомились, присматривали невесту. Также «Горка» — это поклонение богу солнца. В это время заканчивалась посевная, а потом начинался сенокос. Посередине и праздновали «Горку», — рассказывают местные жители.
На изображение семи фигур у участников ушло почти три часа. После этого устьцилёмы начали расходиться по домам, чтобы аккуратно убрать свои костюмы до следующего года.
КСТАТИ
Поездка на праздник «Усть-Цилемская горка» прошла в рамках проекта «Молодёжное путешествие по Коми». Мероприятие проводится в рамках реализации федеральной субсидии «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».
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