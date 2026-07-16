Этим летом впервые в жизни мне посчастливилось посетить Усть-Цильму. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

Наверное, каждый житель Республики Коми хотя бы раз в жизни слышал, что жители старинного села Усть-Цильма каждое лето с размахом отмечают праздник «Усть-Цилемская горка». Многие слышали, но не каждый видел это своими глазами. Этим летом впервые в жизни мне посчастливилось посетить Усть-Цильму и стать частью праздника, полного старинных обрядов, танцев, песен и красочных нарядов.

Долгая дорога

В Усть-Цильме отметили праздник старинных обрядов, танцев, песен и красочных нарядов

От Сыктывкара до Усть-Цильмы почти 700 километров. Наша группа выехала из столицы региона в 4:00. Впереди нас ждали 11 утомительных часов дороги. По пути заезжали перекусить в Ухту и сделали небольшую остановку в Ижме. Когда весь автобус уже сморил сон, он неожиданно остановился, и нас попросили выйти на улицу.

После однотипных лесных пейзажей перед глазами предстала величественная река Печора. Сыктывкарские реки Вычегда и Сысола каждое лето сильно мелеют, и в некоторых местах их можно перейти чуть ли не вброд. Поэтому виды широкой и судоходной Печоры стали настоящей усладой для глаз. Наш путь лежал на другой берег реки. Машины, будто играя в «тетрис», аккуратно погрузились на паром, а пассажиры расположились по бокам судна.

15 минут — и мы на другом берегу. Ещё час — и мы в долгожданной Усть-Цильме.

Самый быстрый на воде

Перед самой «Горкой» устьцилёмы, чья жизнь всегда была связана с рекой, узнают, кто же из них быстрее всех управляет моторной лодкой. В соревнованиях каждый год участвуют как местные жители, так и гости праздника.

— Наша семья приехала из ухтинского посёлка Ярега в гости к свёкру, так что сегодня на старт выйдет мой муж Артём со своим папой Василием. Пару лет назад они купили лодку и решили поучаствовать. Им так понравилось, что теперь мы здесь завсегдатаи. Это ведь такой азарт! К соревнованиям готовились, подбирали подходящие винты. В соревнованиях можно участвовать только с 18 лет, так что сейчас два моих сына ждут совершеннолетия, чтобы, как их папа с дедушкой, однажды выйти на старт, — рассказала Олеся Кравец.

Заезда делятся по месту производства лодочного мотора, отечественные и импортные, и их мощности. На старт выходят от четырёх до шести лодок, в каждой сидят по два человека. Каждый экипаж придерживается своей стратегии, но иногда вмешивается судьба-злодейка, и у лодки глохнет мотор — после такого соперников уже не догнать.

Зрители наблюдают за лодочными баталиями с берега и болеют за своих родственников и друзей.

Костры на берегу

Вечером всё село отправляется на берег Печоры, чтобы накануне дня Первоверховных апостолов Петра и Павла, отметить Петровщину. Праздник считается отголоском ритуально-поминального обряда, поэтому в память о своих умерших родственниках люди прямо на кострах варят поминальную кашу.

Возле каждого костра собирается своя компания родственников и друзей, которая за большим столом поёт песни под гармошку и просто обсуждает всё на свете. На столах можно встретить не только кашу, но и уху, шашлык и другие яства.

Поесть вкусную пшенную кашу можно было и бесплатно, отстояв небольшую очередь.

У праздника не было официального времени начала и окончания. Когда кто-то уже трапезничал, другие только начинали разжигать костёр.

— А когда праздник закончится?

— Когда все разойдутся, часа в 4 утра.

Хоровод из сарафанов и рубах

12 июля, на Петров день, улицы Усть-Цильмы заполонили мужчины и женщины в ярких костюмах, чтобы, как и их предки, отпраздновать «Горку». На один вечер село будто перенеслось во времени.

В 18:00 десятки людей в праздничных костюмах начали шествие к Народной поляне, где и должно было развернуться главное действие. Женщины были одеты в традиционные усть-цилемские костюмы, от которых невозможно было отвести глаз. Каждый наряд хотелось рассмотреть во всех подробностях, ведь каждая его деталь имеет свой смысл.

От усть-цилемских нарядов невозможно отвести глаз.

По головному убору можно понять, замужем девушка или нет, а по красоте брошки судить о материальном положении семьи. Многие костюмы являются семейной реликвией и передаются по наследству. Мужчины, которых было намного меньше, чем дам, облачились в яркие рубахи, картузы и длинные чулки. В костюм в этот день нарядились от мала до велика.

На Народной поляне участникам предстояло поочередно выстроиться в семь фигур: столбы, круг, на две стороны, на четыре стороны, вожжа, плетень и плясовая. Всё действие сопровождается старинными песнями.

— У «Горки» много смыслов и много значений. «Горка» – это диалог мужского и женского начала, который обыгрывается в каждой песне, а все наши песни о семье и любви. Раньше на праздник гуляла больше молодёжь. Это было время, когда знакомились, присматривали невесту. Также «Горка» — это поклонение богу солнца. В это время заканчивалась посевная, а потом начинался сенокос. Посередине и праздновали «Горку», — рассказывают местные жители.

На изображение семи фигур у участников ушло почти три часа. После этого устьцилёмы начали расходиться по домам, чтобы аккуратно убрать свои костюмы до следующего года.

КСТАТИ

Поездка на праздник «Усть-Цилемская горка» прошла в рамках проекта «Молодёжное путешествие по Коми». Мероприятие проводится в рамках реализации федеральной субсидии «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».

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