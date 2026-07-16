Лето берет паузу: в Коми резко похолодает

Температура местами опустится до +9 градусов, синоптики предупреждают о грозах и порывистом ветре

16 июля в Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Практически по всей территории пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На северо-западе региона и в Усинском районе осадки местами будут сильными. В отдельных районах прогнозируются грозы. Северный ветер усилится до 7–12 м/с, а местами его порывы достигнут 15–18 м/с. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, местами до +14. Днем столбики термометров покажут +9…+14 градусов, а в отдельных районах воздух прогреется до +22. В Сыктывкаре будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный — 5–10 м/с, днем с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток останется практически неизменной — около +12…+14 градусов.