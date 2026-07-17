«В это просто невозможно поверить»: в Питере трагически погибла основательница благотворительного клуба «28 петель» Елена Малышева из Коми.

В Санкт-Петербурге трагически погибла основательница благотворительного клуба «28 петель» Елена Малышева. Она родилась и выросла в Коми, но жила в Санкт-Петербурге одна с двумя детьми.

Трагедия произошла в акватории Финского залива во время прогулки на сапбордах в штормовую погоду. Из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра Елена и еще одна женщина не смогли вернуться на берег и погибли.

- Благодаря ей огромное число торопыжек были согреты, а мамочки радовались их восстановлению и успехам в развитии, - говорится в посте группы «28 петель» во «ВКонтакте».

31 августа 2017 года Елена Малышева создала в Сыктывкаре благотворительный клуб «28 петель», объединив неравнодушных волонтеров со всей республики Коми. Под ее руководством участницы вязали шапочки, носочки, жилетки, пледы и игрушки-комфортеры из натуральной пряжи. Все эти вещи предназначены для деток, которые поспешили появиться на свет раньше срока и нуждаются в дополнительной заботе.

– Мы вяжем носочки, шапочки и пледы. Все то, что помогает укрыть ребенка, создать ему комфортный, теплый климат. Все наши изделия – из 100% шерсти, – рассказывала Елена в одном из интервью КП-Коми.

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