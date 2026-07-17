Северный ветер и до +21°С: какой будет погода в Коми 17 июля

В восточной части региона будет заметно прохладнее, чем на остальной территории республики

В пятницу, 17 июля, в Коми сохранится прохладная погода. По прогнозу синоптиков, ночью в регионе пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днем существенных осадков не ожидается. Лишь в отдельных юго-восточных районах возможен небольшой дождь. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит +6…+11°С, а на западе северных и центральных районов столбики термометров могут опуститься до 0…+5°С. Днем воздух прогреется до +16…+21°С, однако в отдельных восточных районах будет прохладнее — от +11 до +16°С. В Сыктывкаре ожидается переменная облачность. Ночью возможен слабый дождь, а днем существенных осадков не прогнозируется. Северо-западный ветер сохранится со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+9°С, днем — +18…+20°С.