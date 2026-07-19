В Коми 19 июля ожидается жара до +30 градусов

В республику пришли жара

В воскресенье, 19 июля, в Коми установится преимущественно сухая и жаркая погода. По региону прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер переменный, 1–5 м/с. В северных районах — юго-западный, 2–7 м/с, днем его скорость увеличится до 6–11 м/с. Ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов, местами — до +12…+17. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов. В Сыктывкаре ожидается небольшая облачность и погода без осадков. Ветер переменный, 1–5 м/с. Ночью будет +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +27…+29.