Легкоатлетка из Коми завоевала две медали первенства России

Фото: Легкая атлетика в Республике Коми

Представительница Коми Таисия Матвеева успешно выступила на первенстве России по легкой атлетике, которое проходит в Краснодаре. Как сообщили в Федерации легкой атлетики Коми, спортсменка одержала победу в своем забеге на дистанции 800 метров, а по итогам всех забегов показала второе время, что принесло ей серебряную медаль соревнований. На следующий день, 19 июля, Таисия вновь поднялась на пьедестал, став серебряным призером на дистанции 1500 метров. Легкоатлетка тренируется в Сыктывкаре под руководством Михаила Филиппова. Ранее его воспитанница Александра Федотенкова также становилась призером первенства России. Кроме Таисии Матвеевой, в состав сборной Республики Коми входит София Поварова, которая выступает в дисциплинах на 200 и 400 метров.