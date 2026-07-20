До +30 градусов: в Коми в начале недели сохранится жаркая погода

В Коми снова изменится погода

В понедельник, 20 июля, в Коми сохранится теплая летняя погода. По данным синоптиков, в большинстве районов ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Небольшие дожди с грозами днем возможны лишь в Удорском и Усть-Цилемском районах.

Ветер южный и юго-западный 5–10 м/с, в Воркутинском районе днем порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, местами похолодает до +6…+11. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов.

В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11…+13 градусов, днем — до +28…+30 градусов.