Устьцилемский наряд ко многому обязывает. Он символ строгости, степенности, скромности и достоинства. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый июль жители села Усть-Цильма, как и их предки, отмечают старинный праздник «Усть-Цилемская горка». Его кульминацией становится вечер, когда десятки женщин и мужчин собираются на Народной поляне и исполняют сложное хороводно-игровое действие, похожее на театральное представление. В этот момент все взгляды направлены на участников Горки, которые одеты в традиционные костюмы невиданной красоты. Такой костюм удалось примерить и мне.

Семейная реликвия

Устьцилемский женский костюм уже стал настоящим символом праздника. В семьях его стараются передавать из поколения в поколение, от матери к дочери. Чтобы сохранить такой наряд, его не стирали и не гладили. Гуляли в нём Горку и складывали в сундук до следующего праздника.

На время «Горки» у каждого гостя праздника есть возможность почувствовать себя настоящей устьцилемкой. В Усть-Цилемском историко-мемориальном музее А.В. Журавского можно попасть на мастер-класс по надеванию костюма, где вас не просто шикарно преобразят, но и в процессе расскажут смысл каждой детали.

Мне предложили облачиться в костюм замужней женщины, которая уже не первый год в браке. Первым делом помогли надеть длинную, красно-зеленую рубаху, расшитую золотым узором, которая называется «рукава». В наше время девушка могла бы надеть такую рубаху и назвать это полноценным платьем, но раньше это был только первый слой наряда.

Дальше шёл красный сарафан с длинными лямками и завязками, которые затягивали под грудью. При моем ростом в 1,63 см сарафан доходил до самой земли, скрывая неподходящие к образу белые кроссовки. Поверх сарафана на меня надели зеленый фартук.

Чтоб не сглазили

Дальше мой костюм начали не просто украшать, но и защищать меня от сглаза. На грудь прикрепили сверкающую немаленькую брошь, а на шею повесили две цепочки.

– Мы здесь никогда не носили бусы, у нас цепи, – рассказываю сотрудницы музея. – Чем шире была цепь, тем богаче считалась женщина. На цепочке завязывали узел, который защищал от сглаза. Надевали две-три цепи, не больше.

У самих устьцилемок на одной из цепей обычно висел еще праздничный крест, который заправлялся под сарафан, но у меня такого не было.

Костюм как подсказка

Костюм мог многое сказать о женщине: замужем она или свободна, богата или бедна. Первые пять лет брака женщины носили коротеньку – нагрудную одежду на тонких лямках, которая скрывала беременность и оберегала от сглаза маму и малыша. Но мне этот элемент одежды не понадобился, всё же по легенде я не первый год замужем.

Поэтому от сглаза меня дополнительно оберегал разноцветный плетеный пояс, повязанный на левую сторону. Кстати, мужчины повязывали свой пояс справа. Если на Горке пара стояла так, что их узлы находились рядом друг с другом, то пара была женатая, или это был брат с сестрой.

Если бы у меня были длинные волосы, то мне нужно было бы заплести их в косы и уложить спереди. Но волосы у меня короткие, поэтому мне дали косынку, которая имитировала косички. Сверху надели кокошник, а завершил мой наряд женский головной убор – бордовый плат.

– Если бы вы были девушкой, то надели бы налобную повязку – хаз. Если бы невесткой, то повойник, или, как говорим мы, побойник. Но вам уже не нужно завлекать женихов, а выглядеть красиво хочется, так что надеваем плат, – объяснили мне.

Волосы я убрала под плат, который опускался ниже спины. Распущенные причёски женщины не носили.

– Готово! Теперь и вы у нас устьцилемская красавица. Можете сфотографироваться в своём новом наряде напротив нашего музея, – предложили мои модельеры.

В новом образе было непривычно, но выглядел он впечатляюще. Так что я поспешила запечатлеть себя в необычном для себя виде. При ходьбе нужно было поднимать подол сарафана, иначе можно было упасть. Спустя пять минут фотосессии, в костюме стало жарко – всё же несколько слоев ткани при +23 давали о себе знать. Сняли костюм быстро и аккуратно, чтобы его могли примерить следующие желающие.

Кстати

Мужской устьцилемский костюм был намного проще женского: картуз, рубаха-косоворотка, пояс, кожанные туфли и длинные чулки.

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