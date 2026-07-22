Жара до +30 и без дождей: какой будет погода в Коми 22 июля

Юг Коми вновь накроет 30-градусная жара

В Коми 22 июля установится переменная облачность. Небольшой дождь ночью возможен только на крайнем северо-востоке, днем по республике преимущественно без осадков. В северных и центральных районах температура ночью составит +7…+12 градусов, при ясном небе — до +2. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, местами будет прохладнее — +13…+18. На юге региона сохранится по-летнему жаркая погода: ночью ожидается +12…+17 градусов, днем — до +30. В Сыктывкаре синоптики прогнозируют сухую погоду с температурой +26…+28 градусов днем и +13…+15 ночью. Ветер сменит направление с северного на юго-восточное, его скорость составит 4–9 м/с.