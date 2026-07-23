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Общество23 июля 2026 4:00

Коми накроют жара до +31 градуса, грозы и шквалистый ветер

В отдельных районах ожидаются ливни, град и порывы ветра до 23 м/с
Источник:kp.ru
23 июля в Республике Коми ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На юго-западе возможны ливни и град, при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, на севере местами до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, на крайнем северо-востоке — до +18…+23. В Сыктывкаре ночью осадков не ожидается, днем прогнозируются ливневый дождь и гроза. Воздух прогреется до +27…+29 градусов

23 июля в Республике Коми ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На юго-западе возможны ливни и град, при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, на севере местами до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, на крайнем северо-востоке — до +18…+23. В Сыктывкаре ночью осадков не ожидается, днем прогнозируются ливневый дождь и гроза. Воздух прогреется до +27…+29 градусов

23 июля в Коми ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в западных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На юго-западе возможны ливни и град, при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, на севере местами до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, на крайнем северо-востоке — до +18…+23.

В Сыктывкаре ночью осадков не ожидается, днем прогнозируются ливневый дождь и гроза. Воздух прогреется до +27…+29 градусов.