На ремонт шести участков трассы Сыктывкар – Ухта потратят 834,2 млн рублей

Работы выполнят до 1 сентября 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми планируют отремонтировать шесть участков трассы Сыктывкар – Ухта, на эти цели потратят около 834,2 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчик работ – Управление автомобильных дорог Коми. Начальная цена контракта составляет около 834,2 млн рублей. Торги собираются провести 14 августа. Работы начнутся после заключения контракта. Планируется, что они завершатся до 1 сентября 2027 года.

Все участки дорог находятся в Княжпогостском округе. Их общая протяженность составляет 35 километров.

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