Жара до +35 градусов, грозы и град: какая погода ждет Коми 28 июля

В Коми повысилась температура воздуха

28 июля в Коми сохранится переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут местами, а на крайнем юге региона ожидаются ливни и грозы. Днем осадки прогнозируются практически по всей республике: местами возможны сильные ливни и град. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако во время гроз его порывы могут достигать 17–22 м/с. Ночная температура составит от +17 до +22 градусов, на крайнем северо-востоке похолодает до +11…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до +33…+35 градусов. В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность. Днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +20…+22 градуса, днем — +27…+29 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 20 м/с.