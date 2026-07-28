101 год служения людям: в Коми чествовали ветерана здравоохранения, перешагнувшего вековой рубеж

Долгих лет! Фото: администрация Княжпогостского округа.

В Княжпогостском округе Коми вчера, 27 июля, отметили вековой юбилей ветерана медицины – Софии Васильевны Губаревой, которой исполнился 101 год. Именинницу поздравили представители муниципальной администрации.

Жительница Емвы принимала поздравления от местных властей и республиканской Службы стройжилнадзора. Гости привезли имениннице официальное приветствие от президента страны Владимира Путина и передали слова благодарности от всех жителей региона.

В администрации подчеркнули, что за этой датой – целая эпоха. Уроженка Архангельской области, София Васильевна давно считает Княжпогостский округ родным: здесь она вышла замуж, вырастила двоих сыновей и нашла своё призвание. После выпуска из фельдшерско-акушерской школы в Сыктывкаре её направили работать в район. Когда вспыхнула эпидемия сыпного тифа, она без колебаний включилась в борьбу с инфекцией и с тех пор никогда не расставалась с медициной.

Коллеги запомнили её как человека невероятной энергичности и надёжности. Десять лет она руководила группой народного контроля в больнице, а целых двадцать — возглавляла профсоюз медработников. Даже после выхода на пенсию в 67 лет она оставалась в санэпидемслужбе, продолжая помогать людям.

– Глядя на Софию Васильевну, ясно видно: её долголетие – результат деятельного характера и неравнодушия, – отметили чиновники и пожелали юбилярше домашнего тепла, внимания близких, уюта и чтобы бодрость духа не покидала её ещё много лет.

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