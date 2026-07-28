Франшиза любви: уроженка Коми расширила сеть студий, но забыла расширить список «подписок» на жениха на телешоу «Свадьба вслепую»

По правилам проекта участники приходят на церемонию с завязанными глазами. Фото: скрин видео.

На прошлой неделе на телеканале «Пятница» показали шестой выпуск нового сезона шоу «Свадьба вслепую». Главные действующие лица – московский бренд-шеф Алексей Ткаченко и Регина Волченко из Краснодара, которая, кстати, родом из Коми. Основательница сети студий фитнеса решила искать мужа на телешоу и провела неделю с человеком, которого до этого никогда не видела. Что из этого получилось, расскажет «Комсомолка».

Девушка с мужским характером

На этот раз в шоу засветился 33-летний московский повар Алексей Ткаченко, пришёл он с одной целью: найти ту самую, с кем можно разделить жизнь. А эксперты проекта уже присмотрели для него подходящую пару – 30-летнюю Регину Волченко, которая сейчас живёт в Краснодаре. Вот на ней, по их мнению, и сошёлся свет клином.

Регина – не просто фитнес-тренер, а владелица собственной сети студий растяжки, причём довольно успешной: она развивает её через франшизу. Девушка привыкла быть жёсткой и собранной – бизнес требует неукоснительной дисциплины. На шоу она пришла, потому что хотела найти сильного мужчину, с которым можно выдохнуть и почувствовать себя за каменной стеной.

По словам инсайдеров, у уроженки Коми настолько «мужской» характер, что именно она «разломила камень» внутри своего избранника за время съёмок. Кстати, за их парой в этом выпуске внимательно наблюдал и «главный купидон страны» Роман Каграманов – ему было интересно, выйдет ли что-то толковое у сурового шефа и амбициозной владелицы студий.

Фото: телеканал «Пятница».

– Два карьериста, пытающихся заработать все деньги мира, – так назвал их ведущий.

Пока не погасли софиты

Зрители после эфира поверили в чудо: пара выглядела очень перспективно. В финале они решили оставить кольца друг другу и попробовать встречаться уже вне проекта. Регина даже согласилась перебраться в столицу к Алексею. Но, как водится, красивая история на экране – это одно, а реальность – совсем другое.

Но если заглянуть в соцсети – никакого намёка на роман и в помине нет. Они даже не подписаны друг на друга, совместных фото не наблюдается вообще. Тишина.

Фото: телеканал «Пятница».

– На съёмках шоу «Свадьба в слепую» главные актёры отыграли свои роли, – пишут поклонники телешоу. – Как только съёмки закончились, Алексей и Регина пришли в кассу, получились свои гонорары и разбежались. Уверены, что они даже созваниваться больше никогда не будут. Лавстори не случилась.

Получается, что телевизионная сказка разбивается о быт – или просто о нежелание продолжать. Или признания под камерами были не такими уж искренними? В любом случае, история вышла красивой ровно до тех пор, пока не погасли софиты.

Справка КП

В ходе телеэксперимента абсолютно незнакомые люди вступают в фиктивный брак, а затем заселяются в квартиру. Они должны прожить вместе целую неделю, узнать друг друга получше, познакомиться с семьями и решить, будут ли они и дальше продолжать отношения и посетят ли уже настоящий ЗАГС.

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