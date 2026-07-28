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Общество28 июля 2026 9:30

Франшиза любви: уроженка Коми расширила сеть студий, но забыла расширить список «подписок» на жениха на телешоу «Свадьба вслепую»

Уроженка Коми нашла мужа на неделю благодаря шоу «Свадьба вслепую»
Елена СЕРГЕЕВА
По правилам проекта участники приходят на церемонию с завязанными глазами. Фото: скрин видео.

По правилам проекта участники приходят на церемонию с завязанными глазами. Фото: скрин видео.

На прошлой неделе на телеканале «Пятница» показали шестой выпуск нового сезона шоу «Свадьба вслепую». Главные действующие лица – московский бренд-шеф Алексей Ткаченко и Регина Волченко из Краснодара, которая, кстати, родом из Коми. Основательница сети студий фитнеса решила искать мужа на телешоу и провела неделю с человеком, которого до этого никогда не видела. Что из этого получилось, расскажет «Комсомолка».

Девушка с мужским характером

На этот раз в шоу засветился 33-летний московский повар Алексей Ткаченко, пришёл он с одной целью: найти ту самую, с кем можно разделить жизнь. А эксперты проекта уже присмотрели для него подходящую пару – 30-летнюю Регину Волченко, которая сейчас живёт в Краснодаре. Вот на ней, по их мнению, и сошёлся свет клином.

Регина – не просто фитнес-тренер, а владелица собственной сети студий растяжки, причём довольно успешной: она развивает её через франшизу. Девушка привыкла быть жёсткой и собранной – бизнес требует неукоснительной дисциплины. На шоу она пришла, потому что хотела найти сильного мужчину, с которым можно выдохнуть и почувствовать себя за каменной стеной.

По словам инсайдеров, у уроженки Коми настолько «мужской» характер, что именно она «разломила камень» внутри своего избранника за время съёмок. Кстати, за их парой в этом выпуске внимательно наблюдал и «главный купидон страны» Роман Каграманов – ему было интересно, выйдет ли что-то толковое у сурового шефа и амбициозной владелицы студий.

Фото: телеканал «Пятница».

Фото: телеканал «Пятница».

– Два карьериста, пытающихся заработать все деньги мира, – так назвал их ведущий.

Пока не погасли софиты

Зрители после эфира поверили в чудо: пара выглядела очень перспективно. В финале они решили оставить кольца друг другу и попробовать встречаться уже вне проекта. Регина даже согласилась перебраться в столицу к Алексею. Но, как водится, красивая история на экране – это одно, а реальность – совсем другое.

Но если заглянуть в соцсети – никакого намёка на роман и в помине нет. Они даже не подписаны друг на друга, совместных фото не наблюдается вообще. Тишина.

Фото: телеканал «Пятница».

Фото: телеканал «Пятница».

– На съёмках шоу «Свадьба в слепую» главные актёры отыграли свои роли, – пишут поклонники телешоу. – Как только съёмки закончились, Алексей и Регина пришли в кассу, получились свои гонорары и разбежались. Уверены, что они даже созваниваться больше никогда не будут. Лавстори не случилась.

Получается, что телевизионная сказка разбивается о быт – или просто о нежелание продолжать. Или признания под камерами были не такими уж искренними? В любом случае, история вышла красивой ровно до тех пор, пока не погасли софиты.

Справка КП

В ходе телеэксперимента абсолютно незнакомые люди вступают в фиктивный брак, а затем заселяются в квартиру. Они должны прожить вместе целую неделю, узнать друг друга получше, познакомиться с семьями и решить, будут ли они и дальше продолжать отношения и посетят ли уже настоящий ЗАГС.

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