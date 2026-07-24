В Коми ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер

После дождливой ночи в столице Коми днем установится преимущественно сухая погода

Жителей Коми 24 июля ждет переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Ночью в отдельных районах ожидаются ливни и град, днем осадки сохранятся местами.

По данным синоптиков, ветер южной четверти составит 7–12 м/с, однако во время гроз его порывы могут достигать 18–23 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, на крайнем северо-востоке похолодает до +7. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В Сыктывкаре прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью составит +14…+16 градусов, днем — +23…+2