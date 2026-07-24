Главная цель — чтобы у жителей республики не осталось повода сомневаться в итоговых цифрах. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми готовятся к выборам с двойным контролем: за честностью проследят и техника, и люди. В эфире спецпроекта Общественной палаты «Штаб по выборам. Без протокола» рассказали, как будут защищать голосование от фейков и ошибок.

Объективная оценка

Главная цель – чтобы у жителей республики не осталось повода сомневаться в итоговых цифрах. Для этого запускают и крутые гаджеты, и независимых наблюдателей.

Самый хай-тек этап – проверка подписей за самовыдвиженцев. Чтобы никакой человеческий фактор не испортил статистику, подключат умный сканер. Как объяснил председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев, специальный комплекс сам сканирует листы и выявляет подозрительные совпадения или почерк, похожий на одну руку. А уже после этого за дело берутся эксперты-почерковеды, которые ставят финальную точку. Технологии, по его словам, помогают сделать оценку максимально объективной.

И даже ночью

Для избирателей тоже придумали удобные фишки – дистанционное голосование через Госуслуги и сервис «Мобильный избиратель». В личном кабинете можно найти всю информацию о кандидатах, подать заявку на голосование не по прописке или выбрать онлайн-формат. Митюшев уверен: после прошлой кампании народ уже освоился, и в этом году желающих проголосовать без очередей будет не меньше.

А за тем, что творится на участках, будут следить 24/7. В Общественной палате установят огромную видеостену, на которую выведут картинку со всех камер. Мониторинг не отключают даже ночью, чтобы никто не мог вбросить фейки про нарушения в тёмное время суток – дежурные группы будут сидеть в штабе круглосуточно.

Щит от нарушений

Но главный щит от нарушений – это независимые общественные наблюдатели. В Коми этот институт уже обкатан и отлично себя зарекомендовал. Опыт прошлых лет показал: когда на участках есть такие контролёры, скандалов и конфликтов становится в разы меньше.

Наблюдателей готовят в Общественной палате – сотни активистов проходят специальные курсы, чтобы знать законы досконально и быть готовыми к любым неожиданностям.

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