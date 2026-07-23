В Сыктывкаре пройдет выставка «Достояние Севера». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

23 августа в Сыктывкаре пройдет выставка «Достояние Севера». Заявки принимаются до 26 июля.

Мероприятие состоится в ТРЦ «Июнь». Выставка приурочена к 105-летию Республики Коми и станет площадкой для заключения новых контрактов.

Для предпринимателей это возможность получить бесплатную рекламу, найти клиентов и партнеров, а также создать инфоповод для продвижения в интернете. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Заявки можно направить на почту: k.a.bobrecova@minek.rkomi.ru или nesterova_e@tppkomi.ru.

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