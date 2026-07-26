В Коми обещают дожди и 27 градусов

Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Коми ожидается дождь. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Днем в северных районах кратковременный дождь, местами осадки будут сильными. В южных районах ожидается небольшой дождь, местами гроза. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 5-10 м/с. В отдельных северо-восточных районах порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем в столице Коми ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 24-26 градусов.

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