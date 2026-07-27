Коми накроет экстремальная жара: местами воздух прогреется до +37 градусов

В Сыктывкаре столбики термометров поднимутся до +35 градусов

27 июля жителей Коми ожидает по-настоящему летняя погода с жарой, грозами и кратковременными дождями. По данным синоптиков, днем в южных районах воздух прогреется до +31 градуса, а местами столбики термометров могут подняться до +32...+37°.

В северных районах будет немного прохладнее — от +22 до +27 градусов. Ночью температура составит от +15 до +20 градусов, а местами опустится до +10...+15°. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

Ожидается юго-восточный ветер скоростью 5–10 м/с, на северо-востоке — северо-западный. При грозах порывы могут усиливаться до 14 м/с.

В Сыктывкаре прогнозируется переменная облачность. Ночью возможны кратковременный дождь и гроза, днем осадков не ожидается. Воздух прогреется до +33...+35 градусов.