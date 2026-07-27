«Победит тот, кто больше заработает»: VIII Международный «ШаньгаФест» в Сыктывкаре соберёт кулинаров от Арктики до Дальнего Востока

Сыктывкар снова превратится в гастрономическую столицу севера. Фото: Минтуризма Коми.

С 21 по 23 августа Сыктывкар снова станет главной гастрономической точкой на карте севера — туда съедутся гости на VIII «ШаньгаФест» (0+). Это не просто праздник еды, а настоящий международный фестиваль любителей региональной кухни и этногастрономии.

Что в программе? Знаменитые шаньги с самыми разными начинками, фирменные блюда коми поваров, а ещё кулинарные фишки от народов финно-угорской семьи, арктических, приволжских и даже дальневосточных мастеров.

Вкуснотища! Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В центре города снова поставят тематические гастрономические домики — они соберут и местных, и приезжих. Между точками устроят неформальное соревнование: чей домик заработает больше, тот и победил в дружеской битве.

— Победит тот, у кого в итоге выручка будет больше, — рассказывают подробности в Министерстве туризма Коми.

Шефы готовят разное меню, но многие блюда сделаны с оглядкой на традиции. Некоторые кулинары специально копаются в старых рукописях, отыскивают забытые рецепты и переделывают их на современный лад — чтобы вкусы не канули в лету, а радовали народ и дальше. Организаторы говорят: в этом и есть главный смысл фестиваля.

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