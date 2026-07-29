«Никакой халатности»: Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль безопасность выборов в Коми

Режим максимальной готовности: как в Коми готовятся защитить итоги голосования. Фото: rkomi.ru.

В Коми вовсю готовятся к главному голосованию года – и подход у властей самый серьёзный. На недавнем совещании по безопасности, которое провёл глава региона Ростислав Гольдштейн, чётко дали понять: никакой халатности, только порядок и полное соблюдение буквы закона.

– Обеспечить чистоту выборов и защитить людей – наша прямая обязанность, – заявил Гольдштейн. – Мы обязаны гарантировать, что и члены комиссий, и кандидаты с наблюдателями, и сами избиратели будут в полной безопасности. А результаты – надёжно прикрыты от любых попыток вмешательства извне или манипуляций. Как мы сработаем на предварительном этапе, так и пройдёт сам день выборов.

Стражи порядка уже ведут целенаправленную подготовку. Голосование растянется на три дня – с 18 по 20 сентября – и охватит 566 участков, где свои голоса смогут отдать больше 609 тысяч жителей региона.

На всех точках установят камеры видеонаблюдения, а за порядком будут следить внушительные силы: каждый день на дежурство выйдут свыше полутора тысяч полицейских, плюс к ним подключатся росгвардейцы, частные охранные фирмы и народные дружинники.

Отдельное требование – к пожарной безопасности. Главам муниципалитетов дали срок до 20 августа проверить все здания, задействованные в выборах, и оперативно устранить недочёты. Если где-то помещения не соответствуют нормам, придётся срочно искать другие площадки, полностью отвечающие противопожарным правилам.

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