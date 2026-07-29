В каждой строчке – вековая традиция: как мастерица из Коми превращает оленью шкуру в настоящее произведение искусства

Елена Терентьева согревает земляков теплом своих пим. Фото: личный архив.

Знакомьтесь: Елена Степановна Терентьева, жительница села Мутный Материк в Усинском районе, настоящий самородок, мастерица с золотыми руками и огромным горячим сердцем. Об этой удивительной женщине хочется говорить только добрые слова – настолько это светлый и отзывчивый человек.

Летом на север, зимой – обратно

Елена Степановна – из тех людей, кто впитал любовь к тундре с молоком матери. Она выросла в большой семье оленеводов, и первые семь лет её жизни прошли в чуме, среди бескрайних снегов и благородных северных оленей. Олень для кочевников – это всё: и еда, и транспорт, и главный кормилец, и источник дохода. Вокруг него и строится жизнь. Ненцы с коми веками кочуют следом за стадами – летом на север, зимой обратно, и этот ритм почти не менялся с давних времён.

Именно там, в большеземельской тундре, с малых лет знаешь не понаслышке: тепло – это не роскошь, а жизнь. И как же дорого стоит каждая искорка домашнего уюта!

Фото: личный архив.

Ещё маленькой девочкой Лена не сводила глаз с мамы: как та ловко кроит мягчайшую оленью шкуру, как пальцы сами собой выводят затейливые узоры на тоборах и тюнях, как простая детская малица превращается в надёжный щит от трескучих морозов.

– Эта наука – не из книжек, она из самого детства, из души, – признаётся Елена Степановна.

Тысячи аккуратных стежков

За спиной у нашей героини – тысячи аккуратных стежков, бессчётное количество подобранных камусов и долгие часы кропотливого труда. Самым тяжёлым этапом всегда была обработка камуса: эту науку она постигала годами, помогая маме, прислушиваясь к каждому её совету, вникая в каждую мелочь. Она училась подбирать мех ворс к ворсу, выводить швы крепкими и красивыми, подшивать так, чтобы обувь не один год радовала хозяина. И всё это – без учителей, сама, по наитию и по материнским наказам.

Фото: личный архив.

Свои первые пимы Елена Степановна сшила в семнадцать лет – и их сразу же купили. С тех пор её работы разлетаются по рукам, потому что в них чувствуется настоящая, неподдельная любовь к своему делу.

Дарить радость родным

Сегодня Елена Степановна с честью продолжает семейное дело. В каждую её работу вложена частица северного характера: женские пимы – лёгкие, изящные, но при этом невероятно тёплые; домашние тюни, в которых и в стужу не страшно выйти; а детские пимки и малицы она шьёт с особой нежностью – как для своих внучат, с материнской заботой.

Фото: личный архив.

И ведь это не просто ремесло – это её способ дарить радость родным. Елена Степановна – заботливая жена, мама и бабушка, она балует детей и внуков самыми желанными подарками, сделанными своими руками. Каждая вещь, вышедшая из-под её рук, хранит вековые традиции и согрета живым теплом.

– Елена Степановна – гордость села Мутный Материк! – не устают восхищаться мастерицей односельчане. – Хранительница исконного мастерства. Спокойная, доброжелательная, улыбчивая. Хочется пожелать ей, пусть рука не устаёт, а душа всегда поёт. Радуйте нас своей удивительной работой ещё много-много лет! Низкий вам поклон за ваш талант!

Фото: личный архив.

Интересный факт

Кстати, село Мутный Материк в Коми было признано обладателем самого весёлого (или, как уточняют организаторы, самого смешного) названия среди населённых пунктов России. Эта громкая для республики победа на всю страну случилась в 2019 году по итогам конкурса сервиса путешествий «Туту.ру». Между тем, в этом году Мутный Материк отмечает 155-летие со дня основания. Поздравляем!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всё, что создал папа, попало в надёжные руки»: сын композитора Михаила Герцмана передал нотный архив отца в дар Республике Коми

Бесценный архив Михаила Герцмана поступил в Нацбиблиотеку Коми (подробности)