Жаркий четверг с грозами: синоптики рассказали о погоде в Коми

Несмотря на жаркую погоду, в республике сохраняется вероятность опасных метеоявлений

30 июля вКоми ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, а ночью и утром местами образуется туман.

Ночью ветер будет слабым и переменным — 1–5 м/с. Днем он сменит направление на северное и северо-восточное, усилившись до 5–10 м/с. Во время гроз возможны порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, днем потеплеет до +24…+29.

В Сыктывкаре прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью ожидается +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +27…+29.