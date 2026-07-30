Краснокнижные лебеди, росомахи с медведями и оленята-сеголетки: фотоловушки раскрыли тайны жизни заказника «Дзервад» в Коми

Камеры засняли самок с малышами-сеголетками. Фото: заказник.

В Коми завершили разбор данных, собранных во время восьмого полевого выезда в заказник «Дзервад». Экспедиция, проходившая с конца июня по начало июля этого года, стала очередным этапом масштабного проекта, посвященного судьбе местной популяции северных оленей. Исследователи из Института биологии Коми НЦ прошагали около 40 километров – как по самой охраняемой зоне, так и по соседним территориям. Подробности сообщает Минприроды Коми.

И роддом, и место для выпаса

Главная цель экспедиции – понять, в каком состоянии сейчас находится локальное стадо, и оценить, хватит ли им корма и мест для выведения потомства.

Чем конкретно занимались учёные? Традиционно вели учёт редких зверей и птиц, искали «автографы» копытных – следы, помёт и сброшенные рога. Но были и более технические задачи: снять информацию с лесных фотоловушек, которые работали здесь с прошлых сезонов, а также набрать образцов ягеля.

– Этот лишайник – главное зимнее блюдо оленей, и теперь в лаборатории выяснят, нет ли в нём тяжёлых металлов. На основе этих данных создадут карту, где будет видно, как распределяются зимние пастбища, и смогут прикинуть, сколько животных эта земля сможет прокормить в холода, – объясняют специалисты.

Наблюдения порадовали: олени в заказнике появляются регулярно, причем не только весной и летом, но и в другие сезоны. Камеры засняли самок с малышами-сеголетками – это верный знак, что животные используют «Дзервад» не просто как транзитный пункт, а как роддом и место для выпаса.

Краснокнижные красавцы

Кстати, без сюрпризов не обошлось: на озере Дзер заметили пару лебедей-кликунов и пару чернозобых гагар. Оба вида – в Красной книге региона. А лесные камеры, помимо оленей, «поймали» в объектив зайца-беляка, лису, медведя, росомаху и даже лося.

Важный момент: за все время работ ни намека на присутствие человека или техники в заповедной зоне не обнаружили – это говорит о том, что природа здесь чувствует себя спокойно и сохранилась в отличном состоянии.

Полезно знать

Собранные материалы лягут в основу рекомендаций по тому, как лучше вести мониторинг и сохранять хрупкую экосистему заказника. Проект «Северный олень заказника «Дзервад». Быть или не быть?» проводится на средства Президентского фонда природы. Исследования проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», а помогают в организации природоохранных мероприятий специалисты Минприроды Республики Коми.

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