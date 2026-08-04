Синоптики предупредили о ливнях и грозах в северных районах Коми

Жителей Коми ждет дождливый вторник с грозами

Во вторник, 4 августа, в Коми ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут на большей части региона, при этом в Усинском и Печорском районах прогнозируются сильные осадки. На крайнем северо-востоке существенных осадков не ожидается.

Днем небольшие дожди возможны в южных районах, а на севере пройдут кратковременные осадки. В Интинском районе синоптики предупреждают о сильном дожде. В отдельных районах ночью и днем вероятны грозы.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем — от +18 до +23.

В Сыктывкаре прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Западный ветер сохранится в пределах 6–11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23.