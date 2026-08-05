Дожди и грозы: какой будет погода в Коми 5 августа

Температура воздуха днем не превысит +22 градусов

5 августа в Коми ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем осадки сохранятся: в отдельных районах они будут умеренными. Также синоптики не исключают грозы.

Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть со скоростью 4–9 м/с, днем местами его порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +17...+22 градусов.

В Сыктывкаре также прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер сохранит скорость 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью температура составит +10...+12 градусов, днем — +18...+20.