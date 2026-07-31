Погода в Коми: до +26 градусов и грозы

В Сыктывкаре днем прогнозируют дождь, грозу и порывы ветра до 20 м/с

31 июля в Коми ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем на севере региона преимущественно без осадков, а в южных районах сохраняется вероятность кратковременных дождей с грозами.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Во время гроз возможны порывы до 14 м/с ночью и до 16–21 м/с днем. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. На крайнем северо-востоке будет прохладнее — до +16...+21 градуса.

В Сыктывкаре ночью осадков не ожидается, однако днем возможны кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до +22...+24 градусов, при грозе порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.