«Для нас Захарвань – это место, ради которого хочется трудиться, строить будущее». Фото: архив семьи Чупровых.

В век гаджетов и скоростей найти место, где время течет по-другому, – большая редкость. Но для Олеси и Савватия Чупровых из крошечной деревни Захарвани под Усинском их дом – не просто адрес, а настоящий магнит. Город Усинск для них стал стартовой площадкой для крепкого брака, который длится уже почти два десятилетия. Недавно супруги, удостоенные лауреатов премии Правительства Коми для многодетных семей, поделились с «Комсомолкой» секретами, как вырастить пятерых детей честными и трудолюбивыми.

Знакомство по-северному

У них всё завязалось без пафоса: парень и девушка из поселка Хорей-Вер (это уже в Ненецком округе) встретились, гуляли, а потом на четыре года потеряли друг друга из виду. Но в 2006-м случай снова свёл их – и тут уже сомнений не осталось. Свадьбу сыграли в 2007-м, и молодые рванули в Захарвань. С тех пор прошло почти 20 лет – и это место стало для них точкой опоры.

Савватий трудится как самозанятый и верен родовому укладу: в холодное время года он обеспечивает оленеводов – возит солярку, провизию, необходимые грузы. А в тёплый сезон всё свободное время посвящает родным. Олеся уже десятый год заправляет местным почтовым отделением, и односельчане отзываются о ней с огромным уважением.

Команда, в которой каждый – опора

Сама Олеся росла одна, без братьев и сестёр, поэтому всегда грезила о шумной и дружной семье. Сегодня её мечта звучит в полный голос: в доме вечно гам, беготня, смех и радостная суета. Хотя у всех пятерых детей характеры разные, их объединяет одно: они не боятся работы и всегда подставят плечо друг другу.

Старший, Николай, уже получил диплом усинского техникума и работает электриком. Дома его чаще всего можно найти в гараже с отцом – там они колдуют над железом, чинят и оттачивают мастерство.

Дочь Радмила грызет гранит науки в автомеханическом техникуме Микуни, осваивая профессию проводницы. При этом девушка не забрасывает спорт: в этом году она взяла «золото» на лыжне, увлекается бадминтоном, а для души складывает мозаику.

Пятиклассник Максим – настоящий самородок. В три года он уже управлялся с мотоблоком, а сейчас запросто садится за руль трактора, снегохода и даже «Урала». Когда старшие учатся, он – главный папин помощник, и при этом еще успевает отжигать на танцах в сельском ДК.

Люда – третьеклассница, творческая натура: рисует, пляшет и всерьёз штурмует шахматные доски. А самый младший, Леша, готовится стать первоклашкой, обожает настолки и, конечно, тоже любит крутиться возле папиного гаража.

Хозяйство на энтузиазме и без нытья

Олеся честно признается: деревня – это не курорт. Но их подворье держится на общем энтузиазме. Кто-то тащит дрова, кто-то – воду, за скотиной ухаживают все сообща. Плюс в доме живут две кошки, пара черепах и рыбы в аквариуме. Дети здесь не просто «обязаны помочь» – они понимают, что это их вклад в общее тепло. Старшие с удовольствием нянчатся с младшими: водят в садик, играют. Ссоры, конечно, случаются, но затяжных обид не бывает – в большой семье иначе не проживешь.

Савватий любит повторять: «Телефон и телевизор вас не научат труду». И у них железное правило: «Сегодня поработаем – завтра отдохнём». А отдыхают они душевно: всей оравой на рыбалку, в лес по грибы-ягоды, на природу с палатками.

Главное, чему учат родителей Чупровы своих детей, – это не бояться любой работы, уважать старших, держаться друг за друга и хранить память о том, что передали деды. И, конечно, любить родную Захарвань.

Сами супруги говорят так: «Это уголок, ради которого мы готовы вкалывать и строить планы. И вся наша сила как раз в этой всеобъемлющей любви к малой родине».

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