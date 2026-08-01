Море, песок и солнце: как сохранить смартфон в отпуске

Эксперт назвал частую ошибку россиян со смартфоном на море. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Летом смартфон можно повредить даже без падений и ударов. На пляже для техники опасны не только вода, но и морская соль, мелкий песок, солнцезащитный крем, влажный воздух и перегрев. Особенно уязвимы разъёмы, динамики, микрофоны, кнопки и аккумулятор, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

По его словам, одна из главных ошибок пользователей — считать влагозащиту полной гарантией безопасности.

«Маркировка IP (Ingress Protection или степень защиты оболочки) не означает, что телефон можно без последствий брать с собой в море. Устройства тестируют в контролируемых условиях, обычно с пресной водой. Морская вода действует иначе: после высыхания соль остаётся на корпусе, сетках динамиков, микрофонов и рядом с разъёмами. Из-за этого проблемы могут появиться не сразу, а спустя несколько часов или дней. Например, начнёт хрипеть динамик, ухудшится зарядка или смартфон будет снова и снова предупреждать о влаге в разъёме», — объяснил эксперт.

Отдельный риск — песок. Он часто попадает не только на экран, но и под чехол. Если после пляжа сразу протереть телефон полотенцем, песчинки могут сработать как абразив и оставить микроцарапины. Поэтому сначала лучше снять чехол, аккуратно стряхнуть песок и только потом протереть корпус мягкой слегка влажной микрофиброй. Сам чехол тоже стоит промыть и высушить отдельно: под ним часто остаются соль, песок и влага.

Разъёмы нельзя чистить иголками, булавками, зубочистками и ватными палочками. Так легко повредить контакты или, наоборот, протолкнуть грязь глубже. Если песок попал в порт зарядки, лучше не пытаться удалить его самостоятельно. Можно аккуратно постучать смартфоном по ладони разъёмом вниз, но без резких движений. Если зарядка после этого не подключается легко и без усилий, безопаснее обратиться в сервис.

Неочевидная опасность — солнцезащитный крем. Он оставляет жирную плёнку на экране, корпусе, кнопках и сетках динамиков. Из-за этого сенсор может хуже реагировать на касания, отпечаток — считываться нестабильно, а звук — стать тише или глуше. Поэтому перед использованием телефона на пляже лучше вытереть руки, а сам гаджет не класть рядом с кремами, маслами, мокрыми вещами и влажным полотенцем.

«Водозащитные пакеты тоже не стоит воспринимать как абсолютную защиту. Они помогают от брызг и песка, но многое зависит от качества аксессуара, состояния застёжки и того, как ею закрыли. Достаточно песчинки в замке, залома плёнки или небольшого прокола, чтобы герметичность нарушилась. А при съёмке видео через такой чехол смартфон может быстрее нагреваться: камера работает постоянно, экран обычно включён на высокой яркости, а сам пакет хуже отводит тепло», — предупредил Джакония.

Перед поездкой такой чехол лучше проверить без телефона: положить внутрь сухую салфетку, закрыть и ненадолго опустить в воду. Если салфетка стала влажной, использовать аксессуар для смартфона уже не стоит. Для подводной съёмки подойдёт не любой пакет, а только модель, у которой производитель прямо указывает допустимую глубину и время погружения. Даже в этом случае важно заранее проверить герметичность и не оставлять телефон в чехле на солнце.

Если смартфон намок, его нельзя сразу ставить на зарядку, сушить феном, класть на батарею, под прямое солнце или в рис. Резкий нагрев может повредить аккумулятор и внутренние компоненты, а рис и другие сыпучие материалы способны дополнительно засорить разъёмы.

Правильнее выключить телефон, снять чехол и аккуратно промокнуть корпус мягкой тканью, не втирая влагу в отверстия. SIM-лоток не стоит открывать, пока корпус вокруг него мокрый: так влага может попасть глубже. После контакта с морской водой важно не просто высушить смартфон, а убрать соль с внешних поверхностей — например, аккуратно протереть корпус слегка влажной тканью, избегая попадания жидкости в отверстия.

Заряжать устройство можно только после полного высыхания и при отсутствии предупреждений о влаге. Если после пляжа появились проблемы со звуком, зарядкой, связью или телефон начал греться, лучше не ждать, что все пройдёт само.

«Если после пляжа появились проблемы со звуком, зарядкой, связью или телефон начал греться, лучше не ждать, что все пройдёт само. Соль и влага могут продолжать воздействовать на контакты даже тогда, когда внешне смартфон выглядит сухим», — заключил эксперт.