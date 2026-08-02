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Общество2 августа 2026 5:00

Жара до +30 градусов ожидается в Коми 2 августа

Осадков не прогнозируется, местами ночью и утром возможен туман
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре ожидается переменная облачность без осадков

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность без осадков

В воскресенье, 2 августа, в Коми установится теплая и преимущественно сухая погода. По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 3–8 м/с, а днем в северных районах сменит направление на южное.

Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами на севере похолодает до +2…+7. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, однако на востоке республики местами будет прохладнее — от +19 до +24.

В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 3–8 м/с. Ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем потеплеет до +25…+27.