Вакцину от гриппа обновили: чем будут прививать жителей Коми этой осенью

Всемирная организация здравоохранения полностью обновила состав вакцины к эпидсезону 2026–2027 годов

В предстоящем эпидемическом сезоне жителей Коми, как и всей России, будут прививать полностью обновленной вакциной от гриппа. По сравнению с прошлым годом специалисты заменили сразу все три штамма вируса, входящие в состав препарата. Такое решение принято на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили в Роспотребнадзоре.

Почему вакцину обновили полностью

Вирус гриппа постоянно меняется. Из-за так называемого антигенного дрейфа появляются новые варианты вируса, а значит, прошлогодняя вакцина постепенно теряет эффективность.

Именно поэтому специалисты ВОЗ ежегодно анализируют ситуацию во всем мире и определяют, какие штаммы с наибольшей вероятностью будут циркулировать в новом эпидемическом сезоне. В этом году эксперты рекомендовали полностью обновить состав вакцины для стран Северного полушария, включая Россию.

Какие штаммы войдут в новую вакцину

В состав препаратов для сезона 2026–2027 годов войдут три новых компонента: вирус, подобный A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — свиной грипп; вирус, подобный A/Darwin/1454/2025 (H3N2) — гонконгский грипп; вирус, подобный B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии B/Victoria.

Для вакцин, произведенных по отдельным технологиям, допускаются незначительные отличия в двух последних штаммах, однако принцип защиты остается одинаковым.

Как выбирают состав вакцины

В течение всего года специалисты Глобальной системы эпиднадзора за гриппом ВОЗ собирают данные более чем из ста стран, отслеживая распространение различных вариантов вируса.

После анализа информации эксперты прогнозируют, какие штаммы будут наиболее опасны в следующем сезоне. Для стран Северного полушария рекомендации традиционно публикуются в феврале, чтобы производители успели выпустить необходимое количество препаратов до начала вакцинации.

Когда начнется прививочная кампания

После утверждения нового состава фармацевтические компании приступают к производству вакцин. Обычно первые партии поступают в российские регионы в конце августа или начале сентября.

Именно в это время стартует ежегодная прививочная кампания, в рамках которой бесплатно прививают граждан из групп риска, а также всех желающих. Что будет с прошлогодними вакцинами Использовать препараты, оставшиеся с прошлого сезона, нельзя.

В Роспотребнадзоре пояснили, что их состав уже не соответствует ожидаемой циркуляции вирусов, а срок годности подходит к концу или уже истек. Поэтому такие вакцины подлежат обязательной утилизации в соответствии с действующими санитарными требованиями.

В Коми, как и в других регионах страны, вакцинация против гриппа традиционно проходит в преддверии осенне-зимнего сезона. Медики напоминают, что именно прививка остается самым эффективным способом снизить риск тяжелого течения заболевания и развития осложнений.