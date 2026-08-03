Грозы, дождь и ветер до 17 м/с: какой будет погода в Коми 3 августа

Температура воздуха останется теплой

В воскресенье, 3 августа, в Республике Коми ожидается переменная облачность и неустойчивая погода. Ночью кратковременный дождь и гроза возможны на крайнем западе региона, днем осадки прогнозируются на большей части территории. Лишь в крайних восточных районах существенных осадков не ожидается.

Ветер южный и юго-восточный днем сменит направление на западное. Его скорость составит 5–10 м/с, местами порывы усилятся до 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, местами понизится до +7…+12. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

В Сыктывкаре ночью существенных осадков не ожидается, однако днем прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем — +22…+24.