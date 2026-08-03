«Три сокровища Аксы»: великие реки и горы Урала стали именами для трёх пушистых барсят в Пермском зоопарке

Красота Вишеры, мудрость Колвы и мощь Полюда: характеры в полоску!

В Пермском зоопарке пополнение в семействе краснокнижных хищников, и теперь у малышей-снежных барсов есть официальные имена. Их выбрали не случайно: котятам дали клички, вдохновлённые географией Пермского края и соседней с ним Республики Коми. Все трое появились на свет еще в мае, но только сейчас об этом в РЖД рассказали публично.

Старшую девочку окрестили Вишерой – в честь знаменитой уральской реки, которая славится своей красотой и полноводностью. Характер у малышки под стать названию: бойкая, энергичная и невероятно обаятельная.

Ее сестра получила имя Колва – так зовут самый большой приток той самой Вишеры. По наблюдениям сотрудников зоопарка, эта кошечка – настоящий стратег в шкуре: она не суетится, долго и вдумчиво разглядывает все новое, но при этом моментально замечает любые перемены вокруг.

Единственного мальчика в этом трио величают Полюдом. Такое имя ему дали в честь древней горы Полюдов Камень, что стоит на берегу Вишеры и окутана сказаниями о былинном богатыре. И характер у барсёнка уже богатырский: он держится с царственной осанкой, явно мнит себя главным и активно охраняет свои владения от любых посягательств.

Пока что вся троица будет неразлучна с мамой по имени Акса – ближайшие два года им предстоит постигать искусство маскировки и охоты под чутким руководством родительницы, ведь снежные барсы славятся своей скрытностью, и учиться этому мастерству нужно с пелёнок.

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