На Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка к 105-летию Коми. Фото: rkomi.ru.

В Москве на Гоголевском бульваре развернули настоящий кусочек северной республики — там открылась фотовыставка в честь 105-летия Коми. Идея экспозиции принадлежит главе региона Ростиславу Гольдштейну, и, судя по атмосфере, всё прошло именно так, как он и задумывал: без официоза, тепло и задушевно. Организаторы хотели показать столичным жителям и гостям города, что Коми – это место, куда хочется съездить лично. И, кажется, у них получилось.

Ближе и роднее

– Нам действительно есть что показать: от знаменитых столбов выветривания Маньпупунёр и суровых хребтов Приполярного Урала до уютных деревушек, старых храмов, местной кухни, трудовых достижений и новых туристических троп. Всё это надо транслировать – в том числе через фотокадры. Тогда Коми становится гораздо ближе и роднее, – поделился Гольдштейн у себя в соцсетях.

На бульваре царила по-настоящему праздничная, но при этом домашняя обстановка. Народ подходил к стендам неспеша, подолгу рассматривал снимки, всматривался в северные виды и открывал для себя неизведанные места огромной страны. Те, кто родом из этих краёв, сразу узнавали знакомые уголки и оживлённо делились историями. Экспозиция вместила и дикую природу, и следы освоения Севера, и индустриальные центры, и деревеньки, где до сих пор берегут язык, старинные ремёсла и уклад предков.

Фото: Виктор КВАСОВ.

Мощное впечатление

С первых же минут стало понятно: это не просто официальное мероприятие, а настоящая встреча с малой родиной. Особые слова благодарности прозвучали в адрес руководителя региона – он лично контролировал подготовку, а также столичного Департамента нацполитики и межрегиональных связей. Формат выбрали на редкость удачный: официальная часть быстро перетекла в живую экскурсию по снимкам, а кульминацией стало выступление народного коллектива «Русь Печорская». Так что гости не просто слушали про Коми – они практически вживую прочувствовали её культуру.

Для многих выходцев из республики эта экспозиция стала почти что свиданием с домом. В каждом фото, в каждом рассказе, в орнаментах вычегодской росписи проступали до боли родные образы. У стендов то и дело собирались группы людей, которым не хотелось уходить – хотелось разглядывать каждую деталь.

Фото: Виктор КВАСОВ.

Сами снимки производили мощное впечатление. Коми предстала перед зрителями как край суровой красоты, земля крепких духом людей, богатая культура и трудовая история. В центре внимания – всё самое знаковое: плато Маньпупунёр, национальный парк «Югыд ва», индустриальные Воркута и Ухта, столичный Сыктывкар, нефтяной Усинск, а ещё кадры с фестивалей, спортивных событий, работы местных художников и другие визитные карточки республики. Все эти фрагменты складываются в цельный портрет современного Севера и давно стали своеобразным брендом региона.

Особо выделили Воркуту – город с тяжёлой, но очень яркой судьбой, где сегодня уже формируется новый взгляд на развитие Арктики. Этот акцент важен: он показывает Коми не как застывшую территорию, а как живой регион с перспективой, где индустрия, северная закалка и культурная память работают в одной связке.

Фото: Игорь ГУРЬЕВ.

Смотреть в будущее уверенно

Коснулись и туристической темы — но без цифр и отчётов, а просто и по-человечески. Республика входит в проект «Серебряное ожерелье России», а нынешним летом 2026 года все главные события и маршруты объединены под брендом «КомиЛето». И это не случайно – сегодня Коми всё чаще воспринимают как направление для тех, кто хочет настоящего путешествия: к дикой природе, этническим тропам, живым обычаям и тому редкому ощущению простора, которое дарит только Север. Здесь есть и величие пейзажей, и историческая глубина, и особый человеческий настрой, из-за которого суровый климат кажется вовсе не пугающим, а удивительно притягательным.

Фото: rkomi.ru.

Финал получился ровно таким, каким и должен был быть: с чувством душевного тепла, признательности и желанием ещё не раз вернуться к этой теме. Выставка вышла далеко за рамки обычного юбилейного проекта – она стала живым, искренним повествованием о республике, которая умеет и корни свои беречь, и в будущее смотреть уверенно.

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