На страже крылатой фауны: орнитологи открыли новые гнездовья редких птиц на Сысоле

Овсянка-дубровник. Фото: ФИЦ Коми научный центр УрО РАН.

Река Сысола – это не просто живописная водная артерия Коми, но и важнейший резерват для пернатых, чьи популяции находятся под угрозой. Чтобы держать руку на пульсе экосистемы, сотрудники Института биологии Коми НЦ УрО РАН ежегодно проводят здесь полевые исследования. В этот раз мониторинг проходил на одной из ключевых орнитологических площадок России, расположенной именно в сысольской пойме.

Пять дней весла и бинокля: маршрут от села Ыб до Заозерья

Водный рейд учёных продлился пять суток. На надувных лодках группа стартовала от села Ыб в Сыктывдинском районе и финишировала у деревни Заозерье в Сысольском районе. Главная цель – перепись редких обитателей прибрежной зоны. И она увенчалась успехом: в списки наблюдений попали два вида, которые находятся под охраной региональной Красной книги. Оба – яркие представители фауны открытых берегов и заливных лугов.

Красноклювый страж побережий: успехи кулика-сороки

Первым героем отчетов стал настоящий «пингвин в миниатюре» — кулик-сорока. Узнать его просто: черно-белое оперение и длинный оранжево-красный клюв, будто созданный для поиска моллюсков. В регионе у этого вида третья категория редкости, что означает его малочисленность по всей территории. Однако в долине Сысолы у пернатого есть свои излюбленные гнездовые участки. В этом году орнитологи насчитали сразу шесть семейных пар, готовящихся к выведению потомства.

Фото: ФИЦ Коми научный центр УрО РАН.

Кроме того, в поле зрения попали семь одиноких особей — скорее всего, молодежи, которая еще не обзавелась парой или кочует в составе холостой стаи. Главный враг этих птиц, как ни странно, не хищные пернатые, а бродячие собаки, которые рыщут по берегам возле деревень.

Луговой великан: загадка большого веретенника

Второй «краснокнижник» — большой веретенник. В отличие от своего сородича, он тяготеет к сырым низинным лугам, которых в сысольской пойме предостаточно. Статус у этого птичьего «исполина» пятый, что говорит о положительной динамике: популяция либо восстанавливается, либо уже стабилизировалась. Обычно на больших реках эти птицы гнездятся чуть ли не на каждом шагу, но нынешняя экспедиция преподнесла сюрприз: все восемь замеченных особей оказались не гнездящимися. Скорее всего, это молодняк, который еще не дорос до семейных хлопот.

Фото: ФИЦ Коми научный центр УрО РАН.

Сенсация в Межадоре: певчий дубровник подает надежды

Однако самое интригующее открытие ждало исследователей не на воде, а на суше. Во время пеших прогулок в окрестностях села Межадор ученые услышали трели сразу трех самцов овсянки-дубровника.

Эта птица – настоящий символ тревоги для орнитологов: ее численность в Европе катастрофически падает. В 2020 году вид был занесен в Красную книгу Российской Федерации, поэтому каждая новая «встреча» с ним – это научный триумф, позволяющий уточнить данные о реальном состоянии вида. Есть большая вероятность, что межадорские угодья станут для дубровника не просто транзитным пунктом, а полноценным «домом» для гнездования.

КСТАТИ

Работа по сохранению уникальной орнитофауны региона продолжается. Ученые выражают надежду, что антропогенная нагрузка не нарушит хрупкий баланс сысольской долины, и редкие птицы будут находить здесь приют еще долгие годы.

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