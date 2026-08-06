В Коми станет прохладнее: 6 августа ожидаются дожди и туманы

В Сыктывкаре днем ожидается дождь, температура не превысит +19 градусов

6 августа жителей Коми ждет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. По данным синоптиков, ночью осадки прогнозируются лишь в отдельных районах, при этом на юге Троицко-Печорского района дождь может быть умеренным.

В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер западного направления составит 4–9 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 12–14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +4...+9 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19°С.

В Сыктывкаре ночью существенных осадков не ожидается, однако днем пройдет небольшой дождь. Западный ветер усилится до 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов, днем — +17...+19°С.